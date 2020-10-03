距美國總統大選僅剩一個月，總統川普驚傳確診新冠肺炎，對於選情帶來極大變數，而這一切取決於他的病情嚴重程度而定。若川普病情惡化甚至不能視事的話，那他的職務將由副總統暫代。若川普在大選日前不幸病歿，那共和黨可能推出新的人馬應戰。

若川普病情輕微並順利康復的話，那他可能以抗疫英雄之姿爭取選民同情票支持。若川普病情惡化、無法履行總統日常職責時，他可能將權力暫時移交給副總統。

外界擔憂川普可能以罹患肺炎為由延後大選，但此機率極低，原因在於大選改期須經國會同意，但此提案在民主黨佔多數的眾議院不太可能通過。

萬一川普真的不敵病情去世，那共和黨可能重提一組新的候選人。美國總統大選是間接選舉，由選民先選出選舉人團成員，再由後者投票選出總統。依規定，若候選人獲得黨提名但在大選日前過世，那該候選人所屬政黨可另派一組人選競選，原本的副總統人選也可換掉。

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