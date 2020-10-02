1名女網友日前在臉書靠北星座上淚崩表示，自己與長期在外地男友共同外出吃蚵仔麵線，因女網友愛吃香菜，她要求老闆替自己那碗多加點，不料老闆可能當時客人較多繁忙，誤將兩碗全都加上額外的香菜，女網友端來麵線時，男友看到麵線裡的香菜，當下立即理智線斷裂，並直接向女網友提出分手，「整碗麵線都被香菜汙染了，很臭！你要我怎麼吃！」、「也許我們不適合吧」、「希望妳未來可以找一個能陪妳一起吃香菜的男人」，女網友徹底傻眼，只不過加個香菜就要分手，這是在上演哪齣戲碼呢？

女網友在臉書「靠北星座」訴苦，因和男友相隔遙遠，無法每天都見面，然而自己卻沒有想到，分手原因竟然是這麼瞎扯的理由，讓女網友自己到現在都無法相信。該名女網友只不過是與男友共同前往吃蚵仔麵線時，不小心幫男友的麵線也加上相同份量的香菜，立即讓男友徹底崩潰，還憤怒的向女網友提出，自己並不適合女方，要她自行再找個喜歡吃香菜的人，陪伴她未來的日子，甚至還告訴女網友，看到她吃香菜自己都覺得很痛苦。

店內的麵線老闆娘聽到女網友兩人的對話，立即上前表示願意再免費提供1碗沒加香菜的麵線給他們，不過男方仍還是回絕，還口氣兇狠的對女友說「不要！我不要吃這碗！妳再去叫一碗！這碗妳吃！」，女友則回應「自己吃不完，而且表示男友也沒提及自己是討厭吃香菜」

此文PO出立即引發網友的熱烈討論，網友表示「現在的分手理由根本進化到神領域了，什麼樣的理由都不稀奇了」、「每件事情的發生總會有原因，絕不會這樣為了香菜而分手，絕對沒有突然，肯定是醞釀了一段時間，香菜事件只是引爆問題的導火線」、「這種為了香菜就跟提分手還當場令女方難堪的男人，拜託樓主就放過自己吧」、「因為不愛了，不管妳怎麼做都是錯的，看開吧」、「這種直接放生吧 浪費時間跟青春」、「不不不，分手真的是好的，對彼此都好處。女男這樣講應該是不止香菜不合 而且他也預知道自己個性未來對彼此造成的摩擦近看好像只是為了香菜，遠看是準的！兩個人生活就是這些吃不吃香菜馬桶蓋有沒有掀起來。祝妳找到一起吃香菜的伴侶！」、「只用香菜就可以過濾掉不適合的人，我覺得挺划算的恭喜妳解脫」。

(中時新聞網)