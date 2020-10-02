美國總統川普今天親自證實確診新冠肺炎，為進行中的美國大選投下震撼彈，美國媒體報導引兩名熟悉川普病情人士的消息稱，目前川普出現的新冠肺炎症狀較為輕微（mild），另一名白宮官員則透露，川普可能會發表全國性談話或錄影演說，以證明他仍能正常工作。

據美國大報《紐約時報》(The New York Times)2日報導，引述熟知川普病症消息人士說法，稱川普所出現的症狀與感冒症狀較為類似。報導也指出，一名白宮官員向媒體表示，「川普的治療計畫仍在制定之中，他可能會發表全國性談話或錄影演說，以證明他仍能正常工作，美國政府的運轉沒有受到干擾」。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）報導則證實，川普女兒伊凡卡.川普(Ivanka Trump)和女婿庫許納(Jared Corey Kushner)的新冠病毒檢測結果為陰性。而另一則新聞則指出，美國前副總統、民主黨總統候選人拜登，將於當天早上接受新冠病毒檢測。

而就在川普確診後，美國副總統彭斯的發言人歐麥利（Devin OMalley）2日也在推特發出聲明，彭斯和妻子凱倫（Karen Pence）的新冠肺炎檢測結果為陰性。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早也表示，自己的檢測結果也呈現陰性。

(中時新聞網)