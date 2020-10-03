針對港媒報導，涉嫌在台殺害女友的港人陳同佳10月底前將來台投案，對此，行政院發言人丁怡銘今表示，目前尚未收到正式管道的訊息，詢問陸委會也尚未收到通知，先前陳嫌稱要來投案時，相關單位都已準備好，都拖好幾個月還沒來投案，不知道這次消息是否為真。

丁怡銘說，我國政府一向主張有司法管轄權，也希望與香港司法互助、提供相關證據，既然香港不辦台灣來辦，沒有阻止陳嫌來投案，但港府對我國政府的司法互助要求毫不理會，此案是香港人殺了香港人，現在嫌犯都已在香港逍遙法外一年，這難道不是港府的責任？

丁怡銘強調我國政府多次說明，刑事警察局及港方警務處已建立單一聯繫窗口，港府也早已將我方投案窗口轉知陳嫌，若陳嫌確定要來台灣面對司法，可隨時直接與我政府對口聯絡，循官方管道處理。

民進黨立法委員蔡適應表示，陳同佳如果要投案隨時可以透過窗口聯絡安排，目前還是只看到媒體報導。投案的方式要雙方政府都要能接受且配合，陳嫌現在是殺人通緝犯，要確保能掌握他的行縱、飛行安全，港府所掌握的證據也要能移交，我方已有開設窗口等待，目前等待港府的回應。

(中時 )