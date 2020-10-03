為備戰2022九合一選舉，國民黨將針對現有10餘個任務編組性質的工作委員會，全部由黨主席江啟臣重發聘書並下達工作任務，另成立退休公教警消、台澎金馬旅外同鄉會等工作委員會，以志工化發展強化組織工作，其中「宗教工作委員會」將在本月5日率先重發聘書，由擔任三重先嗇宮董事長的黨祕書長李乾龍兼任主委、組發會主委李哲華兼任召集人。

李哲華指出，國民黨目前任務編組的工作委員會，有青年、婦女、新住民、原住民、勞工、客家、宗教、醫療、工商、農田水利及農漁會等等各領域或社團，這些委員會都有很廣的人脈、專業，若能進一步志工化，且就其專業領域所需，提供政策或立法等需求，由黨中央協調立法院黨團促成，最能直接反映民意所需。

他說，以往各工作委員會都自掏腰包，沒任何業務費，他已簽報明年起每個委員會撥3至5萬元、約等同一位專職黨工薪資的業務費供其運用，全力為2022備戰。接著要成立的還有台澎金馬同鄉會、退休公教警消工作委員會，前者主委由各同鄉會推選，後者則由曾任考試院祕書長的「中華民國公教軍警暨退休人員聯合總會」副總會長林水吉擔任。日後視不同族群，也將成立工作委員會，例如現在養寵物的人多，也可邀飼主及關心此議題者成立工作委員會。

據悉，組發會最近正在重整既有委員會、重新核發聘書，最先重整的就是宗教委員會，10月5日將在天成飯店舉辦聘書頒發，主委由長期參與教宗事務的李乾龍兼任，除了顧問、委員之外，光是副主委就涵括佛道教、一貫道、天主教、基督教等，陣容浩大。

李哲華說，除了各工作委員會推動傳統組織工作，組發會青年、社會等各部門工作重點將逐漸轉為議題導向，因此也有人事調整，青年部主任蕭敬嚴10月起轉任他辦公室主任，智庫內政組助理研究員陳冠安接任，帶動人才及思維活水。

(中時 )