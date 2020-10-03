國民黨推動「空間重設計」，有意把中央黨部搬到智庫。中常委江碩平指出，搬家是好事，可以省錢，而且八德大樓風水不好，除了3樓黨主席辦公室面臨路沖，以致「歷任主席都失敗」，日前還發現大樓門前一對石獅子不知何時眼珠都被挖走，形成「有眼無珠」，看不到方向及未來，他請助理到八里打磨兩對眼珠，近期要幫石獅子崁上。

國民黨主席江啟臣啟動「空間重設計」，盼達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標；行管會原規劃革實院、政策會政研部遷到智庫，再把中央黨部2、5樓清空還給中投，各部門搬到其他樓層。 4月間方案出爐後，2樓文傳會、組發會將分別搬到4樓、1樓及B1，引起黨內熱議，前副祕書長張雅屏公開批評「殺雞取卵」；黨產會也向行管會、中投及智庫關切此事。

當時，中常委江碩平更在中常會力陳，好幾位風水師都提醒2樓清空將形成「攔腰斬」煞氣，會有血光之災，況且文傳會、組發會是黨的兩大門神，應繼續鎮守2樓。

江碩平也提醒江啟臣「3樓主席辦公室位置與財路廟、龍江路沖煞，歷任主席都失敗請辭」，2006年馬英九主席任內搬到八德大樓，就因市長特別費案請辭主席，等於失敗辭職；之後吳伯雄接任，又因馬當選總統而提前請辭，由馬回任主席；接著馬因縣市長選舉大敗又辭主席，朱立倫、洪秀柱、吳敦義等接主席，參選都沒成功，甚至因敗選下台，等於歷任黨主席都失敗，馬當選總統也不是黨主席，可說「總統選舉一次都沒贏過」，可見「風水地理很重要」。

有黨務人士指出，八德大樓當年是黨管會大掌櫃劉泰英設計，整體格局前方有「墓碑」寓意的雨遮、階梯，兩側還種大樹，後側則有風水池，帶有「升官（棺）發財」的玄機，不知為何中央黨部2006年搬來後，反倒不太順遂。去年7月，總統大選初選「郭王之亂」正烈，黨中央在1樓電扶梯與大門間擺放一顆「永懷領袖」大石頭，當時就傳出是要添氣擋煞、化解「口（大門）舌（電扶梯）之爭」；但隨著郭王出走的分裂危機未解，樹頭基座又出現裂縫，黨部在石頭背面加上黨徽、僱工修補樹頭的裂縫，最後總統、立委仍雙雙慘敗。

這次空間重設計案的「攔腰斬」，雖因搬遷計畫調整而化解，不過江碩平又發現大樓前一對石獅4隻眼珠不知何時被挖掉，大歎「有人要讓國民黨『有眼無珠』，看不到未來及方向，居心惡毒。」日前中元普渡，江碩平還特意要拉江啟臣察看，不過江啟臣趕行程，未及察看即轉身離開。

對於八德大樓風水不好，江啟臣上週在電台受訪說「見仁見智，2018 年縣市長選舉不也大贏。」似不信風水說。不過江碩平認為，風水不能鐵齒，就算黨部要搬走，仍應先裝回眼珠，他的助理已量妥尺寸，要到八里找師傅打磨兩對直徑0.6公分的眼珠再裝回去，花費不多，他支付就好。

(中時 )