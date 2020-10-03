黃福其／台北報導

國民黨因財務困窘，正尋覓新家，原已相中中山區另兩棟大樓因消息曝光而告吹，黨中央已規劃搬到智庫 (國家政策研究基金會)，智庫再承租八德大樓或他處，雙方下週將開會協商。據悉，黨中央若遷到智庫，確可省下租金，但智庫除了遭黨產會查封，車位極少，且僅1處門口，遇有抗爭易形成「甕中捉鱉」，都是要考慮的因素。

國民黨每月支出約需2500萬元，黨務經費8月底已用罄，9月25日差點跳票，發不出薪水，經一位中常委、一位企業家各出借1000萬，再加上黨祕書長李乾龍出借2000萬，暫解燃眉之急。但明年2月政黨補助款2.3億餘元下來前，仍得繼續借錢。

國民黨目前向中投承租八德大樓地下1樓到地上5樓共約3200坪，年租 4650萬元，已預付到明年底，因黨工精簡到70多人，江啟臣認為閒置空間太多，原計畫革實院及政策會搬到杭州南路的智庫2、3樓，其他部門另租他處，再向中投要回剩餘租金。但先前好不容易找到中山區潤泰、國泰集團各1棟大樓，消息曝光引發兩大樓其他租客反彈，兩棟大樓已婉拒出租。國民黨除試圖再覓新地點，但機率極低，現已打算搬到智庫，由智庫承租八德大樓部分樓層或另覓他處。

據悉，因智庫目前向國民黨「無償借用」大樓，一旦搬遷即須自付租金，江啟臣雖兼任智庫董事長，仍與智庫副董事長連勝文、執行長周守訓討論，徵得連、周認同後，本週已展開評估規劃，下週雙方搬遷小組將正式協調。

黨務人士說，智庫有地上7樓、地下2樓，現約40多人辦公，大樓土地是國有，地上物是國民黨所有，當初智庫向黨中央租借的契約訂到 2028 年，雖然2018年遭黨產會查封不得轉讓，但經律師研究「房東收回自用」沒有問題。一旦決定互搬，現有八德大樓只保留4樓黨史館、租金僅其他樓層約1／4的地下1樓僅黃復興及北市黨部使用，其他部門及1樓國父銅像等都會搬到智庫。

黨務人士說，若計畫順利，智庫大樓只要修繕空調及漏水即可遷入，盼過年前完成搬遷，但智庫沒地下車位，平面車位極少，尤其僅一處大門可進出，只要3、5人堵在門口抗爭，屋內的人就無法進出，形同「甕中捉鱉」，是待思考的難處。

(中時 )