台北有1名色狼健身房教練在協助女學員進行臀部訓練時，竟伸出淫魔手襲擊，還誇張的將女學員的屁股狂揉猛摸，性騷擾時間竟長達1分鐘之久，事後遭受辱的女學員，立即向這名健身房建練提出告訴，全案以權勢猥褻罪進行起訴。

據了解，這名女學員在晚上前往健身教練的私人工作地點上課時，當時正在練習臀部訓練時，女學員做著左右抬腿交換的動作，不料此名健身教練色心大發，竟然藉由職務之便，以要協助調整臀部姿勢為由，立即趁機狂揉猛摸，還沿著腿部一路往內下去，還隔著彈力衣摸到女學員的私密處，性騷擾時間長達1分鐘之久。

受到性騷擾的女學員心有不甘，立即向此名健身教練提出告訴，然而健身教練則表示，當下只是想協助將女學員的姿勢調整正確，他也坦承有碰到女學員的屁股和大腿，但全部都是為了教學所需，絕對沒有任何其他想法。

女學員又在2個禮拜後，再度向該名健身教練提告。法官認為，健身教練的確是在指導女學員，不過卻有藉著職務之便，趁機對女學員進行猥褻，全案將以刑法利用權勢猥褻罪名，對健身教練進行起訴。

(中時新聞網)