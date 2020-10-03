以下四個星座只要真心愛上一個人，就會無止境的溺愛他，就算自己辛苦也沒關係，只要對方快樂他們就滿足了。

▍1.雙子座：絕不讓你受委屈

雙子座對於自己的愛人，絕對會是超級保護的，不管是做家事還是做什麼，他們絕對不會讓對方受到一點委屈。只要看到你辛苦、委屈，他們就會非常的難受，所以他們寧願幫你承擔這份苦，也不會讓你辛苦，對愛人就是無止盡的溺愛。

▍2.獅子座：再貴的禮物也捨得買

獅子座的人對戀人是很大方的，他們的偏愛，是連最貴重的禮物都會願意買給你，那怕是他們沒有很有錢，他們也還是會想辦法給你最好的。就算自己省吃儉用，他們也會把錢省下來給你，就是要買最好的給你，只要你開心他們就會開心！

▍3.水瓶座：再難的要求都會盡量辦到

水瓶座的人對愛人絕對是很溺愛的，他們從來不會顧及自己的能力，總是第一個想到你，不管你提出什麼要求，他們都會想辦法幫你達成。水瓶座的人雖然理性，可是談起戀愛的他們可是會失去理智，太過偏愛自己的戀人，所以才會一直想要替你完成不可能的事。

▍4.雙魚座：為你放下尊嚴跟面子

雙魚座雖然看不出來，但是他們還是注重面子跟尊嚴，讓他們丟臉的話，即使不說他們也會感到很難受。不過為了自己的愛人，他們可以說是無限的溺愛，只要是你要求的，要他們放下尊嚴跟面子他們都會願意去做，雙魚座就是這麼愛自己的戀人。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)