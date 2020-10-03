日前國內藝人綽號「小鬼」黃鴻升驚傳猝死家中，連日來各界媒體紛紛以大篇幅報導，包括：意外保障、心血管風險、獨居相關議題……等，都在討論之列，先前小花平台並已做深入分析及報導：「《專題報導》小鬼36歲猝死…青壯年保險規劃抓緊2投保步驟」，本周從另一個角度切入，有關小鬼才於去（108）年以總價新台幣4,280萬元買下北投住家，如今驟逝的消息傳出，償還房貸的重擔恐落在他的家人肩上，如果承擔不起想要轉賣，依照現行房地合一稅新制規定，恐有課以重稅之虞……。針對不動產所有人身故，計入遺產課稅，反而不利於繼承人「無法落實照顧想要照顧的人」；但是，如果從保險的觀點來看，當被保險人不幸離世，身故保險金會留給指定的身故受益人且不計入遺產「可以真正照顧到想要照顧的人」，兩相對比之下，其間的差異顯而易見，以下小花平台保險顧問直接點出其中問題的癥結所在。

繼承子女遺產需留意房地合一稅、遺產稅

當不幸發生「白髮人送黑髮人」時，那種椎心之痛不難想像……；以此次小鬼猝死的個案來說，正值青壯年突然過世並留有價值不斐的不動產，有會計師就提醒，除了房地合一稅外，其家人也需特別留意遺產稅相關議題。

其中，在遺產稅部分，依照《民法》規定，被繼承人在未婚且無子女的情況下，如果沒有事先預立遺囑，將由父母優先繼承遺產，可能適用的節稅項目包括：免稅額1,200萬元、喪葬費123萬元及父母扣除額每人123萬元等。

此外，如果父母要拋棄繼承，其次則由本身具有經濟能力的兄弟姊妹來繼承，只是要特別注意的是，無法享有父母扣除額每人123萬元，這樣從表面上看來，還是由父母繼承比較有利。

至於在房地合一稅部分，按現行規定，如果小鬼的家人不堪重負想要賣掉繼承的房屋，鑒於持有期間未滿2年，恐將面臨最高45％的重稅（持有時間滿2年以上，稅率才會降到最低的20％以下）。

另外還有一種情況是，倘若家人願意承擔每個月的房貸，目前粗估以10萬元起跳，加上小鬼的父母離異多年，如果沒有預立遺囑特別交代說明，其母親依法可以分得一半的遺產……；無論做出什麼樣的選擇，對於小鬼的家人來說，每一步都需要深思熟慮。

保險的真諦：可以真正照顧到需要被照顧的人

在了解完與你我也息息相關的遺產稅法理及其相關議題後，小花平台保險顧問另提出一個新的思考點，遺留不動產對於部分人來說，或許是一種壓力、負擔；但是，相對而言，有保險傍身，可以安心不少，尤其在關鍵時刻適時發揮「拉自己一把」的助力，當意外不幸發生時，真正照顧到需要被照顧的人。

所謂保險的真諦，就像中國著名文學家胡適所說：「保險的意義是今日做明日的準備、生時做死時的準備、父母做兒女的準備、兒女幼小時做兒女長大時的準備……」，其中提到許多的「準備」，意即保險可以保障有形資產的預期收入，就像小鬼毫無預警地離世，在他身故後留有死亡保險金給付給身前指定的受益人，一來可以避免走得太早的遺憾，他的家人也能得到實質的幫助。

(中時新聞網)