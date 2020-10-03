說到購買保單，相信每個人或多或少都有一些不愉快的經驗；以小編來說，從大學畢業進入社會後，幫自己買的第一張保單，因為保險業務員不斷地更換，最後導致保單無人照顧，甚至淪為「孤兒保單」……。

除了保險業務員離職或是突然「消失」令人大為困擾外，其他像是保戶更換聯絡方式沒有通知保險公司，可能讓保戶無法收到保單相關通知，嚴重者還會導致保單失效；又或者因為沒有意願購買保險新商品而被保險業務員「冷落」，更不用說申請理賠時的回應熱忱……，諸如上述種種，不禁就會聯想到，是否應該更換保險業務員？或是乾脆解約再重新投保？以下由小花平台保險顧問針對提問一一做出專業解答。

Q：保險業務員離職或是突然「消失」，可以更換？

首先，針對保險業務員離職或是突然「消失」，保戶最擔心的就是個人權益會不會受損？

一般來說，有關更換保險業務員的問題，除非是保險業務員從原來的服務區域轉調、轉行無法繼續壽險相關服務或是在服務過程中發生重大瑕疵，保險公司才會同意更換保險業務員；不過，這是適用於現有保單狀況，對於新投保的保單，保戶是可以依自己意願選擇保險業務人員。

雖說更換保險業務員有上述前提，小花平台保險顧問指出，畢竟每個人的實際情況各有不同，當下如果認為確實有更換保險業務員的必要，建議可以先撥打保險公司0800免付費電話，詳細說明內心真實的想法及當下面臨的難題，相信保險公司都會予以協助。

Q：因為不滿保險業務員，可以解約再重新投保？

其次，如果是想要解約再重新投保，小花平台保險顧問提醒，在做此決定前，必須優先考量個人保障問題，千萬不要意氣用事、一氣之下就和保險公司解約，可能得不償失！舉例來說，解約後重新投保一份新的保單，萬一此時保戶因為年齡增加或是體況惡化受到其他保險公司的拒保，可能就要適用較高的保險費率，保費勢必也跟著調漲。

最後，小花平台保險顧問並提醒，部分保險商品就算新保單有效成立，依法會有規範的「等待期」30至90天不等，比較常見的關於醫療類的商品像是醫療險或是防癌險，其中醫療險的「等待期」平均期為30天，而防癌險的「等待期」平均期則為 90天。

說到「等待期」的定義，用一句話來解釋，就是指當保單成立後，直到開始可以理賠之間的時間差；換言之，在這段時間內發生任何的保險事故，保險公司是不負理賠責任的，更進一步來說，衝動之下的保單解約，可能面臨保障「空窗期」，頓時失去抵擋疾病風險的能力。

(中時新聞網)