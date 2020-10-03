日前國內藝人綽號「小鬼」黃鴻升驚傳猝死家中，原先以為在浴室跌倒撞到頭釀禍，不過，經法醫解剖相驗後，初步判定是因為「主動脈剝離」造成血管阻塞致死，不僅家屬難以接受，突如其來消息讓外界感到惋惜且不捨：「又是一起年輕生命因為心血管疾病驟逝……」；去（108）年底才有高以翔在錄製實境秀節目過程中，因為心源性猝死、年僅35歲「英年早逝」震驚各界，至今仍記憶猶新，現在又是小鬼的36歲早逝，兩人僅僅相差1歲，也都與心血管問題有直接的關係，太多的巧合讓人不寒而慄，也無法不正視心血管疾病之於年輕人的威脅，其實不亞於高好發的中老年族群，畢竟你我都很難想像，年紀輕輕的小鬼竟然會死於一般好發於40歲以上，身材肥胖或是本身患有高血壓、慢性疾病中老年族群的急性重症「一倒下就要命！」

自今（109）年以來，國內藝人接二連三因為心血管疾病轟然離世，包括：「三金影帝」吳朋奉的55歲、「國標女王」劉真的44歲，再到更年輕的小鬼36歲及高以翔的35歲，也愈來愈受到國人關注與討論。確實，心血管疾病對於人體的危害不容小覷，根據衛福部最新統計，國人10大死因中有5項與心血管疾病息息相關，諸如：心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及腎臟疾病等，加上患者人數不斷增加，比起人人聞之色變的癌症，可能更加可怕，不只中老年人，現在連年輕人也都避之唯恐不及！面對來得又急又快更「要命」的心血管疾病，你我從日常生活中可以做些什麼改變？還有，從專業保險觀點與角度來看，有哪些保單可以預先做好規劃、防患於未然，以下跟著小花平台一起來了解。

如何保養心血管？教你4招自保小撇步

說到心血管疾病的預防之道，根據專科醫師建議，首要先透過日常飲食和運動加以預防與改善，如果效果不佳，才以藥物更進一步做治療，以下整理由專科醫師提出4招保養心血管的預防小撇步「就從日常生活做起」：

撇步1、從飲食習慣做起，戒糖、少吃肉食及3白（白米、白麵、白糖）

說到底，心血管疾病與日常飲食脫不了關係，尤其食物烹調方式建議以清蒸或是水煮等方式來料理，同時最好避開以大火快炒的油膩、重口味，力求達到低鹽、低膽固醇、低熱量的均衡飲食。

撇步2、其次要做好體重控制，體重、血壓、血管3者牽一髮而動全身

除了飲食的關鍵因素外，肥胖也是不可忽視的危險因子之一。一般來說，維持標準體重可以有效降低患病機率，特別對於體重過重者尤其明顯，只要體重減輕了，體內三酸甘油脂指數自然也降低，身材變輕盈，身體也更健康了。

(中時新聞網)