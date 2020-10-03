直屬於大陸國家安全部、中國現代關係研究院副研究員李崢近期發表《科技民族主義和“數字斬首”讓中美科技矛盾更難化解》 ，指出美國今年對大陸企業發動一連串攻擊和禁令，已經改變以往維持科技全球化的思維，採取科技民族主義，並引用《紐約時報》(The New York Times)說法，稱華為是「數位斬首」首個受刑者，中美科技矛盾只會更加難解。

李崢提到，科技民族主義是科技領域的極端保護措施，理念源於各國政府對資訊、通信技術產品和服務的擔憂。在這種思維下，一國可能全面限制國內市場採用某國的產品和服務，和「科技無國界」概念完全相反，各國透過激勵國內企業、限制外國企業培養出國家冠軍。

美國2011年提出網際網路國際戰略，強調網路自由和數據自由流通，但今年8月美國淨網(Clean Network)計畫，推動美國企業、App商店、App、雲端服務、海底電纜5大領域完全切斷陸資企業，立場與9年前完全相反。

李崢認為有3大原因導致美國立場反轉，一是美國長期忽視基礎技術研發導致優勢減弱；二是美國認為全球對數位主權與隱私保護立場已經傾向於數據安全高於商業利益；三是比起透過創新保持優勢，限制和打擊對手更有效。

他指出，美國長期受益於科技全球化，現在卻因為政治因素轉向科技民族主義，不僅數位斬首開了危險先例，令各國可能起而效尤，也降低中美互信程度，讓科技糾紛變得更難解決。不過李崢認為，科技領域合作共贏、對抗兩敗的基本邏輯仍然不變，當科技民族主義更加發展而帶來負面影響，各國終究還是要在多邊談判中找到解決方向。

(中時新聞網)