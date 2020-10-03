服務業是人對人的產業，信義房屋首重人才為立業之本，認為房仲業若缺乏同理與共感為出發點的服務理念，將淪為只為了賺取利益，未能創造個人、企業，乃至社會整體價值。信義房屋以「全方位培訓人才」作為永續經營之基礎，要求同仁不只具備房仲專業技能，更重視其品德養成，因此，除課程訓練外，還主動給員工公假投入志工活動、社區服務，多年來屢獲國內外指標機構企業社會責任(CSR)獎項肯定，包括榮獲2020亞洲企業社會獎(AREA)及連續14年天下雜誌「天下企業公民獎」、連3年榮獲遠見雜誌「企業社會責任獎」首獎等。

顧客至上是信義房屋企業宗旨，將「止於至善」視為永恆追求，為能達到「視客猶親」，在人才培訓除房仲專業知識，包含完整線上線下學習網絡、一條龍不動產經營專班等，更積極鼓勵員工從事社區服務與志工活動，養成無私服務他人的良好品德。

信義房屋積極培訓同仁進行社區服務，主動滿足社區住戶的各種需求，舉凡紗窗修繕、環境整理、社區部落格建置、安親課輔、說故事志工及交通導護和水質淨化工作等。為鼓勵同仁參與志工活動，信義房屋每年提供每一位同仁一天公假參與志工活動，除表揚積極投入的同仁外，高階主管並以身作則加入志工的行列。

信義房屋強調，「手心向下，助人快樂」就是信義房屋成立志工服務時的初衷，房屋仲介的本質即是以服務為核心，而志工無私為他人付出的理念也正是服務業所需的元素，因此志工服務也被視為公司另類的人才培訓課程之一。

更甚，為深化員工擁有「先義後利」服務精神，在公司內部推動各式制度，其中被視為最高榮耀莫過於「信義君子」選拔。候選人除了業績符合基本門檻之外，必須6個月內「平均滿意度達目標值以上」、「零申訴」、「無法律糾紛」、「未受懲戒」才能達到參選「信義君子」標準，另外還需提供客戶名單，由相關人員進行電話訪問，直接讓客戶評比服務品質，再經過委員會重重訪談、面試等歷時3個月的評選過程。信義房屋超過4500位的同仁中，每年僅選出1至2位「信義君子」，顯見難度相當高。

以全方位人才培育作為企業之本，信義房屋多年努力屢獲國內外指標機構企業社會責任獎項肯定，國際獎項方面，榮獲亞洲非政府組織亞洲企業商會2020「亞洲企業社會責任獎」（AREA）、2019年GCSA全球企業永續獎、亞洲永續報告獎。國內方面，則連續14年獲得天下雜誌「天下企業公民獎」和連3年榮獲遠見雜誌「企業社會責任獎」首獎等殊榮。

(中時新聞網)