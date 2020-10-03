目前獲准執行《特管辦法》的14家細胞製備公司中，仁寶集團旗下瑞寶生醫，是唯一由純科技人創立的廠商，異軍突起的背後，有著令人動容的故事。

「以前，我以為自己無所不能，認真工作升遷快，經濟獨立過得很匪類，每年換一部新車，自負又沒耐性。但是妹妹生病的3年半，教會了我很多事，她讓我看到人性最善良的一面，才讓我知道自己是多麼自大與愚蠢。」

這些話，出自瑞寶生醫董事長兼總經理林彥良。他是仁寶集團研發大將，也曾被挖角到鴻海，享受過台灣電子代工業狂飆的美好年代，卻在最疼愛的妹妹罹癌後，毅然離開職場，陪著她遍尋良方，甚至遠渡美國、日本求助細胞治療。

也就是在那個時候，林彥良認識細胞治療。在妹妹離世後，心痛之餘，不忘完成其臨終託付，說動仁寶集團副董事長陳瑞聰以個人名義，出資協助成立瑞寶生醫，希望能為台灣的細胞治療產業盡一分心力，讓癌友多一個選擇機會，不要重複當年他們所受的苦。

砸再多錢研究，都要戰勝病魔

這就是瑞寶生醫的開始，很純粹，由愛出發。林彥良，也從科技人成為細胞治療企業的經營者，或說，一個異數。

瑞寶是2015年12月決定成立的，2016年1月開始蓋細胞製備實驗室，當年6月就能產出公司自認合格的免疫細胞，爾後逐步跨入細胞客製化代工領域。而今，瑞寶已拿到《特管辦法》5件細胞製備核准，是目前唯一一家由科技業者創立的廠商；也獲准進行CIK細胞治療末期肝癌的1、2期臨床試驗；此外，去年拿到高醫的合作案，正在打造南台灣最大的細胞治療中心。這些收穫，對一個前半輩子與生醫毫無瓜葛的經營者而言，算是神速。

林彥良不諱言，資金，是瑞寶的先天優勢。科技大老口袋深，陳瑞聰給了他第一桶金，而台灣的電子公司習慣在年度預算編列高額研發費用，所以瑞寶每年編列的研發預算，陳瑞聰從沒吭過一聲！要知道，這個產業必須持續做科研才有競爭力，相較於很多同業一面做科研、一面籌資，分散力氣進入惡性循環，瑞寶這方面的確是得天獨厚。

不過，看似資金充裕，砸錢科研也不手軟，實則林彥良對公司內部不必要的花費相當節省，非常在意成本，這一點，可能與電子代工業因應低毛利的錙銖必較精神有關。

資金只是優勢，更多時候林彥良就像誤入叢林的小白兔，吃足苦頭。「我做得很認真，可是大家不覺得我是個咖，師承哪裡？有時候再多的努力都不值得一看。」林彥良回憶2016年1月準備蓋實驗室，發出設備採購通知，竟沒有一家理他，1個月後他只好直接聯絡國外原廠，等到設計圖畫好、設備確定，4月才有一堆國內生醫設備商來找他。

(中時新聞網)