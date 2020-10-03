美國阿拉巴馬州30歲母親曼恩被控虐待5名親生孩子，包括將幼童鎖在沾滿大便、爬有蟑螂的木籠內。

美國一名狠心母親被控虐待5名親生孩子，包括將幼童鎖在沾滿大便、爬有蟑螂的木籠內，她已於9月底被捕。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國阿拉巴馬州30歲母親曼恩（Kylla Mann）9月25日因違反保釋條件被捕入獄。

曼恩今年1月被控虐待幼童。當時地方政府人員及社工人員到她家進行訪視，發現她家的環境相當糟糕，還有關押小孩的木籠，當地官員表示，證據指出曼恩多次將小孩鎖在木籠裡面。

曼恩一共有5個孩子，分別為1歲、3歲、4歲、10歲及11歲。目前尚不清楚是否5名孩子都曾被關進木籠裡，不過調查人員確信，至少3歲及4歲的這兩個孩子經常被關進去。

木籠本身的環境也相當糟糕，調查人員薩姆納（Greg Sumner）描述，「木頭上沾了大便，床墊上也有糞便、尿液痕跡」，甚至有蟑螂在床墊及牆壁上爬來爬去，衛生條件非常惡劣。

除了曼恩，據信是她祖父母的同住兩人也被捕。

曼恩1月因虐待兒童的指控被捕，她上周因為沒有進行藥檢、擅自搬家等違反保釋條件的行為再次被捕。

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文章來源：NOW SHE’S LOCKED UP Mom jailed for locking her five starving kids in wooden cages covered in poop and crawling with cockroaches

(中時新聞網)

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