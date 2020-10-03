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許多人一聽到「人脈」或「打造人脈」時，只會一昧地聯想到要認識更多人，並和那些人積極交流。然而用這種方法來維持人脈，不只太過耗費時間和精力，也會讓你很難和好不容易結識的對象好好來往，最終這種求多卻不求效果的本末倒置方法，將無法實現你期望得到的成果。

所以，你不應該來者不拒，無論什麼人都好，而是必須嚴格挑選結交的對象。

那麼，你應該怎麼篩選，應該和什麼樣的人建立交情呢？那就是，能促使你改變、變得更好的人。說的更詳細一點，該留在你身邊的對象是，一起合作或是聯手工作時會比你自己獨立作業來得更容易產生好結果的人，換言之是你預期具有「相乘效應」（綜效）的人。

這裡指稱的相乘效應，意指一加一的成果會出現三或四，甚至更高的成果。假如合在一起還是各做各的事，拿出兩人份的成果充其量也只是一加一等於二而已，這樣就構不成所謂的相乘效應。

如果你能藉由聯結、協作，花相當的時間與能產生良好綜效反應的人一起共同合作，就很可能得到巨大的成果；反之和無法產生綜效反應的人合作，無論你花再多時間也是枉然。

或許我這麼說會讓你聽起來很刺耳、很無情，但「人脈斷捨離」是你絕對有必要去做的。

說到斷捨離，我想大部分人都不曉得該怎麼進行才好，就讓我先從人脈的種類開始為你說明吧。

一般來說，人脈有下列三種類型。

1.過去的人脈

正如字面所示，指的是從前和你來往過的人，是你學生時代從小學、中學、高中到大學的朋友或點頭之交，又或者是你前公司的同事等等，這些都是很典型的過去人脈。

大致上來說，超過五年之前認識的對象都可以歸在此類，不過因為距離最後一次見面已經太久了，即便再聯絡對方他也可能不記得你，這種人是無法當成人脈來運用的，所以請你別加入這個類別之中。

你想列入「過去人脈」中的對象，最起碼也要是那種雖然有些疏遠，但哪一天萬一聯絡了對方，他也能想得起來的那種程度才行。

2.現在的人脈

朋友、熟人或公司同事等，也就是目前在你身邊的人。如果是學生時代開始就持續深入往來、頻繁見面的人，就算很久前就認識也不算是過去人脈，而是要列為現在的人脈。

3.未來的人脈

你尚未見過但今後很可能會遇見的人，換句話說，是當你要展開什麼新事情、學習新事物時絕對有必要認識的人。這部分或許有讓你點難以理解，舉例來說好了，當你想要鍛鍊身體時，你必然會在健身房見面的教練，就屬於這一類。

只要能善加整頓、活用這三種人脈，你便能打造出相乘效應高的綜效人脈。

於此順帶一提，我是那種永遠會想要挑戰新事物的「變化型」人，所以幾乎不曾運用過去的人脈。此外，每當我想展開新事情或想做些什麼時，常常會一邊預想未來將會結交什麼人脈，一邊思索現在的人脈中有沒有能商量的人並尋求他的協助。

(本文摘自《你22歲前就該懂有錢人的逆思考》/方言文化出版)

【作者簡介】

金川顯教（Akinori Kanagawa）

經營顧問、事業開創者、投資人、經營者、作家。

一九八六年出生於日本三重縣。立命館大學產業社會學院畢業。大學在學時即考取會計師證

照，曾就職於世界四大會計事務所之一德勤（Deloitte Touche Tohmatsu Limited, DTTL）集團的監察

法人 Tohmatsu（Deloitte Touche Tohmatsu LLC）。在德勤就職時，負責不動產、保險、汽車、農業、

飲食、顧問業等各行各業的審計、內部控制審計工作。汲取多位成功人士的見識和經驗，成為獨

立的經營顧問，協助不動產、保險代理店、出版社、廣告代理店等業者開創事業。希望讓更多人

了解「先有量才有質」而開始寫書。著有多部暢銷書，著作領域多元，包括商業、自我啟發、小

說等，累積銷售量超過二十萬本。

《你22歲前就該懂有錢人的逆思考》/方言文化

(中時新聞網)