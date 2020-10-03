陸軍官校校友會日前舉辦「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」，前陸軍總司令陳廷寵致詞時高喊「我是中國人，是驕傲的象徵」，引發爭議，又遭爆他在大陸創辦的華東台商子女學校，每年領教育部約6000萬元補助。

陳廷寵在「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」致詞時指出，今天的台灣社會由於領導人的無知無智，歪曲歷史指鹿為馬，更高喊「我是中國人，是驕傲的象徵，悲哀的是中華民族仍有不少敗類，不顧祖宗的榮耀，要做美日的走狗」。

對此，陸委會1日做出回應，認為陳廷寵的發言極為不當，已傷害台灣人民情感，並引起社會反感，對於他離譜又失格的言行感到高度遺憾。

至於華東台商子女學校領我政府補助一事，陸委會表示，補助台商學校學生，是政府基於保障台商學生受教權，與陳廷寵個人言行無直接關聯，未來將會同教育部，落實相關協助與輔導，確保台商能永續經營，並讓大陸台商子弟有機會接受台灣教育。

(中時新聞網)