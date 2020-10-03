編按：美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，為全球市場拋下震撼彈，美股周五（2日）下跌134點(0.48%)，收在27,682.81點，但另兩大指數慘遭屠殺，那斯達克指數狂瀉251.49點（或2.22%），收11,075.02點；費城半導體指數重挫70.65點（或 3.08%）收2,221.12點；台積電ADR暴跌2.21%。

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道瓊指數3月低點迄今高點12199點漲了60.3%，那斯達克更漲了82%，台股從8523點的低點到創下高點13031點也漲了52.9%，大家都知道，漲多就是最大利空，物極必反，畢竟沒有不落的太陽。

這是很容易突如其來的豬羊變色中波段修正的，何況7/28和8/20已經出現黑雙煞黑門神下殺大黑K巨量3439億元、3474億元，緊接著9/16~9/24的七個交易日出現「下落跳雙陰」為行情崩潰訊號之一，再再預言10月是個不祥的月對多頭而言，何況又是自3月以來反彈52.9%第8個月費波南希數列時間波的變盤轉折。

台股若真的修正中波段，就是必須修正1/3，回測年線11557點，做乖離修正。投資人注意，別太分析基本面、高殖利率，技術分析就線論線和紀律最重要，必須謹記嚴守紀律，當不知道該怎麼辦的時候，賣永遠是對的。

台股嚴重的量價背離，9/16大盤衝上13021點，但成交量才2063億元，遠低於7/28第一次攻到13031的3439億元；此時美元悄悄自底部上來，美元指數從9/1低點 91.75來到94.74點造成全球股市大回檔，顯見現在美元指數就是全球股市罩門，台股將往11400~10300點靠攏做乖離修正，只是盤跌取代急跌，為什麼呢？

歐美疫情確診人數持續攀升，但利空不會反應兩次，因為這是人類行為模式，看過的就不會怕，所以不會像今年3月疫情那樣恐慌，美股就不會出現急跌熔斷的情況，然這次中波段修正是逃不過的。

而波浪理論講「輪替原則」，因此這次應該不是急跌（簡單型），可能是溫水煮青蛙盤跌（複雜型）。道瓊指數距離年線12506點只差31點的空間，已經是垂死邊緣的掙扎，11/3美國大選前，就是中秋過後將是一個沒有光輝的10月，美股將宛如中了「黯然銷魂掌」般摜破年線，屆時必引發台股、全球股市全面向下修正，拿香跟拜！

再者，當投資人寄望疫苗第三期實驗結果，但很無奈的是，疫苗研發成功卻不是股市大利多，因為美國聯準會必須立刻實施縮表收縮資金，原因在於，市場所依賴的滾量炒作，將頓時失去動能，此時大家就該清醒了。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)