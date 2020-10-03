今年底，USB4新規格即將上路，歐盟、英特爾、蘋果力推下， USB4將成為有線傳輸最重要的標準，這是台廠最擅長的主場，下一個股王可能就在其中！

最新一期《財訊》雙週刊以「兆元換機潮」解析正在發酵的高速傳輸革命，在速度決定一切的年代裡，哪些台廠將搶得先機，值得投資人進一步關注。

2020在家工作變成每天的生活日常；許多人發現，自己手上的電腦速度已經不符需求，一波由USB4標準帶動的高速傳輸升級潮，已經蓄勢待發，最快今年底就將爆發。

在台灣，USB供應鏈上的廠商早已賺到手軟；像是祥碩，今年前8個月營收較去年成長76％，創下歷史新高。祥碩總經理林哲偉難掩得意：「我們在外接式儲存裝置的市占率99％！」

另一家高速傳輸晶片大廠譜瑞，專長是確保高速傳輸的資料完整，傳輸速度愈快，愈需要譜瑞的晶片；今年前8個月，譜瑞營收也較去年同期成長2成。另一家IC設計公司聯陽，也因為在高速傳輸晶片、USB晶片布局，成為法人追捧的明星。台灣USB供應鏈，有完整的生態系統，因此一有最新的規格，USB標準協會，就會到台北舉辦大會。

USB的願景就是要用一個簡單的連接介面串聯各種形式的電子產品，從手機、電腦到螢幕，現在都有USB端子；另一個重點是，USB要把各種傳輸需求「聲音、影像、資料、電力都能傳」一網打盡。簡單來說，以前要電源線、音源線、影像傳輸、網路訊號線，現在只要一條USB就能取代。

而USB4更是厲害，未來靠這一條線，就能提供最高每秒40HB的傳輸速度，連上螢幕，就能傳輸8K影像，甚至連電源線都省了。「當你的筆電連上螢幕，傳輸資料的時候，這條線還能同時幫你的筆電充電。」

今年，幾股力量融合力拱USB4標準，成為未來的超級傳輸介面，也帶來巨大的換機潮；市場都在期待，未來台灣的USB供應鏈，也將因應這波的升級潮，出現一波銷售榮景。

(中時新聞網)