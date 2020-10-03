前主播何庭歡過去在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競辦發言人，外型談吐亮眼，受到各界矚目，9月30日她則是在臉書分享和港星馮淬帆的合照，更寫下心情，瞬間讓不少網友暴動了。

國民黨為擴展政黨外交、去除「親中賣台」紅帽，由國際事務部以外交部「台灣民主基金會」補助款舉辦「國際民主沙龍」午餐系列演講，首場活動於9月30日登場，邀劉德華「最佳損友」系列的港星馮淬帆主講，黨主席江啟臣更到場聆聽他述說政治觀、離港遷台逾30年的心路歷程。

而何庭歡則在臉書分享「追星照」，她說，「從小被港片餵養長大的港迷歡歡，當然一下節目就馬上衝來朝聖，雖然我沒有『贏馬』漂亮身材好，謝謝牛頭帆馮導仍願意跟小粉絲合照，我們愛中華民國的心是一樣的」。

兩人合照曝光後，不少網友則是紛紛留言寫下「紅遍全亞洲的五福星之一，經典台詞：香蕉你個芭樂」、「原來是香蕉你個拔辣，好久沒看他演戲了！」、「港片時代的風雲人物」、「那時代的港劇永遠看不膩」。

(中時新聞網)