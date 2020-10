美國總統川普染上新冠肺炎,由於距離總統大選僅剩1個月,也讓結果更加難以預測。其實,已故的保加利亞盲眼「龍婆」巴巴萬加(Baba Vanga)生前就曾預言,2020將會發生許多大事,其中包括美國總統染上怪病,如今隨著川普確診,更讓人不寒而慄。

巴巴萬加於1996年過世,生前曾以預知夢方式預言了911恐攻、庫斯科號核子潛艇意外、南亞大海嘯與英國脫歐等重大事件,其73歲的追隨者羅貝娃(Neshka Stefanova Robeva)更表示,龍婆過世前曾不斷碎念「The corona will be all over us」,也被視為今年新冠肺炎的預言。

保加利亞「龍婆」巴巴萬加於1996年過世,但她生前幾項重大預言全實現,更曾預言「美國總統2020會染怪病」 (圖/翻攝自太陽報)

龍婆生前曾預言,2020年,美國總統將會罹患怪病,重創腦部導致失聰,如今川普確診新冠,再度引發討論。

不過龍婆生前曾做出眾多預言,一路預言到西元5000年,當中失準的也不在少數,例如他曾預言俄羅斯總統普丁將會在2020被暗殺,但至今依舊未成真,而其中一部份預言更被家屬出面否認,表示為外人憑空杜撰。

(中時新聞網)