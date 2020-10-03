聽到自己昔日騎士隊友厄文說出，「我是最後一擊最佳執行者，下季可交杜蘭特執行」的囂張言論，「TT」崔斯坦湯普生不禁公開嘲諷，厄文會這樣說的主因，只是想要滿足籃網隊友杜蘭特的自尊心，假如把球交給「小皇帝」詹姆斯，詹皇絕對也可投進！

其實光從歷史數據來看，詹姆斯待在騎士期間，關鍵球出手305次投進128球，命中率4成20，三分命中率3成70，反觀厄文待在騎士期間，關鍵球出手210次投進77球，命中率3成67，三分命中率2成66，怎麼看都是詹皇占了上風。

「我希望這只是厄文想讓他跟杜蘭特之間關係變好的策略，」崔斯坦湯普生說，「通過讚美杜蘭特來滿足他的自尊心，這是我所希望的厄文本意，因為你和詹姆斯、洛夫等人打過球，光從投籃來講，J.R.史密斯才有辦法從任何地方投籃。」

「我也盼望這是籃網總管馬克斯想跟厄文、杜蘭特拉近關係的方式，我們在克里夫蘭一起打球的時候，隊上可是有不少壞小子。請仔細想想，詹姆斯才剛打完總冠軍賽G1，假如我把最後一擊給他，我確定他也可以投進！」崔斯坦湯普生說。

(中時 )