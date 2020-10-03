一般認為1995至1996年台海危機是美中在二次大戰後最嚴重的軍事對抗，表面上的起因是台灣問題，但在此之前一年(1994)的美中黃海對峙事件中，就能看出美國對大陸的戰略思維已開始轉變。由於冷戰結束後美國已不再需要「聯中制蘇」，開始防範並遏制中國大陸這個新興軍事強權，1994年黃海對峙之後台海飛彈危機、中美南海撞機、轟炸駐南斯拉夫大使館與南海自由航行等一連串美中軍事對抗，正是冷戰後美國戰略轉移的重要表徵。

1994年黃海對峙事件發生之前，雖然也有銀河號事件與對台軍售引起的美中齟齬，但都屬外交範疇，不是面對面真刀明槍。事件起因是美國與北韓的日內瓦核框架協議發生執行上的爭議，北韓重啟重水反應堆，雙方關係重新陷入緊張。美方為此派出小鷹號航母戰鬥群進入黃海，預備封鎖朝鮮半島西部海岸並進行軍事威嚇。

大陸第一代的「漢」 級(091)核攻擊艦，也是僅有的一型核攻擊潛艦。（圖／網路）

而依照國際法，美方應通知相關鄰國以免造成誤解，但美方不知為何原因未通知大陸，可能是小鷹號航母戰鬥群原本就有攔阻大陸對北韓進行重要物資或軍事支援的的用意，因此刻意不了通知，甚至還讓艦艇直接進入大陸領海周邊進行偵測活動。

不巧的是正好有一艘解放軍「漢」級攻擊核潛艦遠海訓練後返航，兩方在黃海遭遇，航母戰鬥群的反潛機立即在海上投放聲納浮標，3艘驅逐艦執行反潛偵測且擺出合圍姿態預備攻擊，大陸核潛艦感到事態嚴重，緊急下潛規避並與陸上聯繫請求支援。但美方反潛機艦持續追蹤不放，甚至對潛艦進行模擬攻擊，直到將進入大陸領海邊緣。中方緊急派遣2架殲8-II型戰機與2架蘇-27戰機前往支援，並要求美方機艦退出領海，美方航母戰鬥群態度強硬，另加派2架F-14戰機升空監控。

雙方對峙情勢頓時升高，解放軍殲8-II戰機開啟火控雷達進行掃瞄準備射擊，另一架蘇-27則以危險機動方式切入F-14右翼，迫使F-14轉向退出領海基線。隨後美方向在位於日本的美軍橫須賀司令部通報後，為避免衝突決定後撤，在退出領後並返回母港。

美國海軍對此事件的描述是「二戰後美國海軍在西太平洋區域最具爆炸性的海上接觸」，事後任美國國防部長錢尼訪問北京時，提議和大陸軍方建立兩國海軍海上航行雙邊通報制度，以避免類似事件的再次發生。解放軍在此一事件後，也開始加緊研究潛艦對航母戰術研究。

這個事件不僅開啟了美中之間一系列各式各樣海上軍事對峙的先聲，還被007系列電影《明日帝國》拿來改編成其中一段電影情節。本次事件中蘇-27危險切入貼近對方機翼迫使其轉向的戰術，更成為解放軍此後對付美軍軍機的主要戰術之一，這種戰術在2001年海南島附近造成一架殲8-II戰機撞上美軍EP-3電子偵察機以致墜機及飛行員死亡，美方偵察機因而迫降海南，成為著名的中美南海撞機事件。

這場突發事件出乎北京與軍方意料，自此認識到美軍在全球執行任務的霸道行徑，也首次發現美方對解放軍的態度有重要轉變。20多年來美軍對解放軍的戰略敵意逐步升高，直至擴展到貿易與科技層面，30年前冷戰結束後，美方終於又找到一個可以較量的對手，開啟一場可能長達數十年「新冷戰」。

(中時新聞網)