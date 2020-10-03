當時來賓之一的Joyce，現已升格為劉鳴煒女友。(取自香港電台YouTube)

劉鳴煒一現身，港女現實一面全曝光。(影片自7:25開始)

香港富商劉鑾雄（大劉）的40歲長子劉鳴煒，出身富貴，擁有超過300億港幣身價(約1120億台幣)。雖然他過去曾有一段與大學同學Wendy長達9年的婚姻，但這都無損他的行情，日前就被港媒披露有新戀情，還是4年前曾經同台上節目的素人女來賓Joyce（簡雪忻）。

被港女視為高富帥的劉鳴煒，去年才結束與主播趙慧奈（Keina）的戀情，現在又被爆出已找到新對象，那就是出身小康的Joyce，兩人戀情打得火熱，據傳已發展同居關係。

有趣的是，其實劉鳴煒4年前與另一男來賓游學修參加節目《我係乜乜乜》，隔著布簾與台下一票港女交談，製作單位還要港女選出心目中的理想對象。不過在未揭曉劉鳴煒身分之前，全場僅2位女來賓選擇他，包括Joyce等人都選了游學修。

直到布簾打開，眾港女發現劉鳴煒真實身分，紛紛態度180度大轉變，馬上從游學修那頭倒戈至劉鳴煒那邊，Joyce也笑說：「現在我挑選男神，純粹挑長相，我比較喜歡這位（劉鳴煒）的長相，所以我選擇這邊。」令劉鳴煒事後有感而發地吐出金句：「港女真的很現實。」

更有傳Joyce在錄影結束後，態度積極，主動與劉鳴煒交換聯絡方式，歷經3年的苦心追求，最後被男方發現兩人擁有爬山、滑雪等共同興趣，令兩人關係增溫，終於升格變情人。

(中時新聞網)