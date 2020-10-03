北市房價高，想在市區買房實屬不易，但卻因此出現利用同情心低價購屋後，高價轉賣的惡質買家。天母一名呂姓女屋主表示，她打算以2280萬出售天母士東路上的房子，遇到一對買家夫妻前來殺價懇求「要讓孩子念士東」，因此降價500萬賣出，沒想到隔天一查房仲網好崩潰。

根據《東森新聞》報導，呂姓女屋主售屋開價2280萬，今年3月一對夫妻帶著2個小孩，一家四口登門拜訪，表示想讓小孩讀士東國小，不斷哀求，呂女經不住對方哀兵攻勢，便答應降價550萬，最終以1730萬賣給這對夫妻。未料隔天呂女上房仲網查看時，卻發現自己才交屋的房子，被人直接複製貼上，登錄在網路上販賣，且價格為原本的2280萬。

對此房仲表示，士東路一大房價一坪約在48至70萬之間，若以1730萬價格來換算，等於是這對夫妻以一坪43.5萬購入，獲利頗大，事後追查更發現，這對夫妻疑似為專辦理財講座活動的公司老闆，讓人直搖頭。

房仲表示，屋主可要求仲介，買房之人必須跟簽約當下的人是同一人，包括姓名、最後所有權人，若是不同人可要求解約。不過許多投資客精於計算，會藉機鑽各種漏洞，又或是利用中老年人同情心賺取價差獲得暴利，相當難防，建議列出納管名單，避免更多人受害。

(中時新聞網)