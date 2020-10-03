美國總統川普今天親自證實確診新冠肺炎，為進行中的美國大選投下震撼彈，對手民主黨總統候選人拜登則發文祝福川普，早日康復。對此，大陸有媒體人在媒體投書，近期美國多份民調顯示，川普選情並不樂觀，但若川普能順利康復，他就必須對拜登進行猛攻。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登將於當地時間週五（2日）接受新冠病毒檢測。而川普確診，也讓不只美國民眾在內，包括全球各國政府普遍關注美國大選，下一步該如何進行。

對此，大陸媒體人「川平」就在陸媒「觀察者網」投書稱，即便新冠結果呈現陽性，也不會顯著降低他的支持率，畢竟今年開選以來，川普的支持率一直低於拜登，9月30日的大選辯論之後，依舊低於拜登。

且辯論結束當日，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）發佈即時民意調查資料顯示，38%的觀眾認為拜登表現的更好。而對於川普，高達42%的觀眾認為他表現差勁，只有24%的觀眾認可他在辯論中表現較好。

另外，根據美國CNN的民調資料顯示，在首場辯論結束後，60%的觀眾認為拜登贏了辯論，只有28%的觀眾認為特朗普表現得更好。由此可知，多方民調都一致表明「川普的境況，並不樂觀」。

川平認為，留給川普的時間不多了，距離11月3日大選投票日只有一個月，若按照「懂王」川普的節奏，接下來應該會猛攻，以消除確診新冠帶來的不利影響，且對手拜登，若檢測「未染疫」，川普的共和黨團隊準備做的就是，不管拜登是否感染，最後都得讓選民相信拜登被感染，並且「認為」拜登在撒謊，才有可能影響選情。

「懂王」註：「大陸網友給川普的調侃，因川普本人常大嘴巴，常在記者會誇下海口，自稱『沒有人比我更懂病毒、沒有人比我更懂經濟』，是全才，是當之無愧的懂王」。

(中時新聞網)