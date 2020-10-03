今年中秋連假有4天，除了月圓人團圓，烤肉更是少不了的行程。但烤肉最怕肉沒有熟，如果硬吃下肚，恐吃壞肚子。大家都知道肉呈現紅色代表沒有熟，不過「粉紅色」的肉到底能不能吃？專家解釋，對肌紅蛋白色素較高的部位來說是相當正常，可能早就熟了！

台灣農畜產工業股份有限公司曾在臉書上表示，豬肉如果呈現粉紅色並不代表肉沒熟，如果確定烹調的時間、溫度都有好好掌握，粉紅色的肉已經可以吃了。文中指出，科學家Mendenhall（1989）曾表示，色素濃度會影響煮熟肉的顏色，因此，濃度高的肉，煮熟後有時還會是呈現粉紅色。

雖然雞肉中的肌紅蛋白含量少，但由於雞腿是屬於運動的部位，所含的肌紅蛋白比較多，顏色就看起來就會比較紅。(示意圖／達志影像)

台畜指出，肌紅蛋白是肉的紅色素，雖然雞肉中的肌紅蛋白含量少，所以雞肉看起來白白的。但由於雞腿是屬於運動的部位，所含的肌紅蛋白比較多，顏色就看起來就會比較紅。

而豬肉或牛肉本身的肌紅蛋白含量較高，生鮮肉的顏色本來就會比較紅，也因此被稱作為紅肉。所以在烤肉時，如果火侯和肉質有經過把關，看到肉呈現粉紅色也不必太過擔心吃壞肚子，可以放心下肚！

(中時新聞網)