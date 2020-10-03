2020雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典於2日正式登場，因新冠病毒蔓延全球，疫情仍然嚴峻，各國大型活動紛紛取消，政府推廣防疫有成，國家口罩隊的成軍，更使得台灣能安居樂業。
廟方指出，為因應十月國慶晚會在基隆，雞籠城隍文化祭邀請國家口罩隊製作不同顏色城隍國旗醫療口罩，讓參與城隍文化祭所有信徒、隨香民眾、工作人員，參與祈福活動時，也能配合政府防疫，全程戴口罩。
海洋廣場定點祈福儀式，基隆護國城隍廟潮州十二家將，也同現今市長隨護一樣，跟隨城隍爺出巡，傳承3代的城隍家將，將準備3000份鹹光餅，現場發放給大小朋友壓驚保平安。
廟方強調欸，潮州城隍12家將現場也進行走秀演出，並幫民眾祭改祈福，城隍廟也將讓信徒現場鑽轎腳保平安，同時，臺北市台灣省城隍廟，也將捐贈基隆市消防局300雙救災鞋，讓辛苦的打火弟兄，救災也能保平安。
城隍廟除讓信徒現場鑽轎腳保平安，還特別極具特色，重達180公斤的鹹光餅模型車，十分逼真，希望把傳統文化延續下去，並為基隆祈福，希望百姓平安健康。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。