中秋沙灘不烤肉！海科館邀民眾洗沙護海岸。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

為了珍愛環境資源及倡議環保減塑生活觀念，海科館於中秋連假第二天與安樂高中結合師生團隊和親子團體在基隆外木山舉辦了「親子洗沙趣.外木山洗沙祭」活動，活動中同時運用了由學生團隊巧思所設計出來的洗沙瓶及洗沙機，去除了沙灘中的微塑膠並進行有微塑膠檢測與藝術創作，展現了學生的創意與「妙點子救海洋」的成果，讓今年中秋節的活動具有特別意義。

海科館指出，這項名為「 親子洗沙趣.外木山洗沙祭」活動，在環保署的支持下，以「2020海洋公民科學家行動計畫」，透過一連串的課程和活動深耕校園，這次在安樂高中劉育祈老師帶領下，參與的高中生以團隊規畫親子洗沙活動，希望藉由活動將塑膠微粒汙染所造成的環境議題和環保減塑生活的觀念能帶給孩童，讓孩童從小就具有減塑的觀念與行動力。

海科館指出，經由一連串公民科學家的課程學習，激發了學生想要找出解決問題的想法，安樂高中團隊也經由實務的操作與參與，發現面對海洋環境的問題和困境，於是設計出洗沙瓶以及洗沙機，並能在短時間有效去除沙灘中微塑膠的方法，也再經由活動規劃將設計成品運用，而這項設計也在海洋保護署所舉辦的「妙點子救海洋」競賽中得到決賽入選的佳績。

海科館表示，「親子洗沙趣.外木山洗沙祭」除了選在外木山外，也同時到海科館潮境海洋中心進行沙灘微塑膠檢測與進行藝術創作，透過微塑膠藝術創作將回收再利用的概念植入孩童腦中；活動中也串連海湧基金會進行「海廢的前世、今生與未來」之講座分享，讓與會的大人與小孩更了解微塑膠帶來的環境問題。

針對這樣的活動規劃，海科館長陳素芬表示，讓博物館的資源深耕校園與家庭，也有機會讓更多的認識與學習與親近，也期許所有參與者在參加完活動之後能將減塑行動加入日常生活中，為地球的環境盡一份心力。

(中時 )