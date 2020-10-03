近日因香蕉價格崩跌，基隆市享住旅店為蕉農獻上自己的一份心意，自發性購買香蕉，讓旅客可免費享用，除作為旅店迎賓水果外，亦擺放於旅店門口供民眾一同來品嚐。同時藉此拋磚引玉，號召更多人踴躍加入行列，協助蕉農度過困難。

享住旅店Just Live Inn老闆呂濟譯表示，真正的快樂是來自於幫助別人，因緣際會下得知香蕉生產過剩，導致價格低迷，所以在10～11月約2個月期間將連續發送來自高雄的香蕉。而為保有香蕉的品質與口感，呂老闆不嫌麻煩地每週進貨，只為了提供新鮮香蕉給大家享用，如同旅店貼心、親切的服務宗旨，致力讓每位房客及民眾都有「享住」的感覺。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，適逢香蕉價格黑暗期，本市旅宿業支持農業不遺餘力，非常感謝旅宿業者發揮善意和愛心，分享蕉農辛勤種植的成果，回饋給社會大眾一同享用，她也提醒民眾，在後疫情旅遊時代之際，仍應保持勤洗手及正確配戴口罩的習慣，並保持適當社交距離，在落實防疫措施之餘，歡迎大家入住基隆市旅館及民宿，來一場24小時不斷電旅遊。

(中時 )