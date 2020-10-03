距離美國大選投票日僅約1個月，美國人2日聽到驚人消息：川普夫婦確診新冠病毒。華爾街股市2日開盤後，道瓊指數一度下挫近300點。港媒分析美國選情，指川普爆出這個 「十月驚奇」後，能否扭轉選情，中間選民怎麼看，才是關鍵。

據香港媒體《中評社》的「華府觀察」指出，川普染疫後，無論有沒有症狀，疾病嚴重程度如何，但沒疑問的是，隔離和恢復過程會打亂他的競選步驟和節奏。《紐約時報》就指出，即使川普沒有症狀，他也會在競選活動中失去大部分剩餘時間。如果他生病了，那他還能不能繼續參選就成了一個問題。

《紐約時報》點出，感染新冠病毒的美國總統的象徵意義，可能會令盟友感到不安，也會令州長和企業主感到不安，他們正試圖評估何時以及如何讓商店、學校、公園、海灘、餐館、工廠和其他工作場所重新開業或繼續營業。

有人懷疑川普宣布染疫的是苦肉計，這是沒有根據的。因為川普目前民調落後，而且在第一場辯論整體表現欠佳，他絕對不會剩下的一個月哪兒都去不了。另若為贏得選民同情心，或者是為了推遲大選，也應當是在投票日前的最後時刻，而不是提前一個月。

《紐約時報》報導指，川普的助手希克斯周三陪川普去明尼蘇達州參加造勢活動時，就已出現症狀時，周四確診。川普明知很可能已接觸新冠病毒，仍堅持展開活動，當天還去紐澤西州的高爾夫球俱樂部展開競選活動，並沒戴口罩。

新冠疫情是此次美國大選中選民們最關注的議題之一。如今川普爆出的這個 「十月驚奇」，將促使美國人進一步思考新冠疫情給美國社會帶來的影響。因此川普能否扭轉選情，中間選民怎麼看，是關鍵。

(中時新聞網)