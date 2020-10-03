新北市政府觀光旅遊局日前指出，十分瀑布公園將配合冬季時間，從10月1日起到明年5月31日調整開放時間為16點30分最後入園，閉園時間為17點整。

觀旅局指出，十分瀑布公園開放時間分為夏季及冬季，夏季時間（6月至9月）9點整開始開放入園，17點30分最後入園，閉園時間為18點整；冬季時間（10月至隔年5月）入園時間不變，最後入園和閉園時間則提早1小時，以維護遊客安全、觀旅局提醒，十分瀑布公園位於山區，傍晚離開時務必注意安全。

觀旅局指出，十分瀑布公園擁有全臺最大簾幕式瀑布，免收門票，前往路徑可由十分遊客中心前方道路經四廣潭吊橋、觀瀑吊橋前往。

觀旅局表示，十分瀑布是新北市重要景點，遊玩路線常包含鄰近的眼鏡洞瀑布、十分老街，更可搭乘台灣好行木柵平溪線或平溪支線火車前往菁桐、平溪、嶺腳垂猴硐等進行深度之旅，感受純樸小鎮風光及動人自然美景，體驗平溪傳統的天燈文化。

(中時 )