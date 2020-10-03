桃園市議員王浩宇罷免案，罷免王浩宇總部表示，近期第一屆段通過後，第二階段31000份連署門檻「已經達標」。發起人唐平榮3日宣布「達標」，他表示，應該可以順利過關，但仍會持續收連署書，收到安全份數。

罷免王浩宇臉書粉專2日PO出直播影片，主播「木蘭卿卿、地表大叔」在影片宣布，罷免王浩宇二階段連署書，31000份門檻「已經達標」，總部評估，因送中選會前會先篩選掉寫錯字、簡體字、填錯地址的，預期會有1-2成的剃除門檻，因此會多收集15%，希望能在剩餘時間衝到36000-40000份之間。

總部表示，連署最後截止日為10月13日，還有約11天時間，在此之前，4大連署站都會持續收件，並希望能於10月6日前達標，盼民眾陸續把連署書送回「娘家」罷王連署站。

總部還提到，罷免團隊1日晚間也趕赴中壢萬人烤肉現場，擺連署攤，反應非常熱烈，連署份數爆衝。並強調，若送中選會審核順利，有望於今年12月底前，進入第3階段「罷免投票」，送王浩宇回家。罷免總部希望，能有更多中壢市民，「為中壢做對的事情」。

據《公職人員選罷法》規定，第一階段(提議案) 法定門檻1%，約為3152份，第二階段罷免門檻需達中壢區選舉人數的10％，估計約需3萬2000份，並且要在公告60天內完成。

(中時新聞網)