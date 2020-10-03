美國總統川普傳出確診新冠肺炎的震撼彈，衝擊國際金融巿場。另美國財政刺激方案前景未明，國內經濟復甦速度放緩，也衝擊市場信心。美股今天震盪收黑，道瓊工業指數終場下跌134.09點。

美股早盤開盤一度下跌43點，最終收盤回穩！道瓊工業指數終場下跌134.09點，或0.48%，收在27682.81點；標準普爾500指數下跌32.38點，或0.96%，收在3348.42點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌251.491點，或2.22%，收在11075.016點。

歐洲三大股市互有漲跌！倫敦FTSE 100指數上漲22.67點或0.39%，收在5902.12點。法蘭克福DAX 30指數下跌41.73點或0.33%，收在12689.04點。巴黎CAC 40指數上漲0.84點或0.02%，收在4824.88點。

美國總統川普傳出確診新冠肺炎的震撼彈，衝擊國際金融巿場，日經、歐股紛紛走跌，美股三大期指全面下跌

川普確診新冠肺炎，台股適逢中秋連假期間，外資圈第一時間先做緊急應變，台股周一（5日）先跌恐難以避免，持股水位不多的法人暫採觀望守勢，但持股較多的外資可能會先出脫，規避不確定風險。

(中時新聞網)