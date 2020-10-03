背水一戰的小熊隊今（3）日推出日籍投手達比修有掛帥先發，迎戰已取得1勝「聽牌」的馬林魚隊。打擊不振的小熊錯過第4、5局的得分良機，達比修有則在7局上失手，單局被擊出3支安打，包括古柏的陽春全壘打，總共失掉2分。終場馬林魚就以2比0擊敗小熊，2連勝挺進國聯分區系列賽。

達比修有和馬林魚先發投手桑契斯前5局表現旗鼓相當，達比修有變化球犀利，控球穩健，加上2次外野守備幫忙，幾乎完全封鎖對方打擊。桑契斯動輒送出100哩的火球，也讓小熊打者吃足苦頭。

到了第4局下，小熊隊靠仔細選球攻佔一、二壘；海沃擊出右外野一壘安打，球的落點並不深遠，二壘上的康崔拉斯卻決定搶攻本壘，結果遭到刺殺，接下來的打者也無法再敲安打。

5局下小熊隊靠著2支一壘打和1次觸身球，2人出局攻佔滿壘，但後繼乏力，留下3個殘壘。

桑契斯投完5局因用球數偏多退場休息，達比修有續投，7局上2人出局，面對馬林魚打者古柏投到2好2壞，一顆內角變化球被逮中，掃成左外野陽春全壘打，馬林魚率先突破僵局。

接著喬伊斯擊出二壘安打，教練團換上代跑，達比修有故意保送羅哈斯，選擇與西耶拉對決，結果被擊出一壘安打再失1分，小熊更換投手化解繼續失分的危機。總計達比修有投6.2局送出6K，被擊出5支安打、含1轟，四壞球2次、觸身球1次，失2分都是自責分，最後也吞下敗投。

最後3局小熊隊仍無法突破馬林魚隊牛棚的封鎖，9局下海沃擊出二壘安打，接下來3名打者都遭到馬林魚終結者金茲勒三振，比賽結束。小熊2場比賽18局只攻下1分，要贏球實在很困難。

馬林魚相隔17年再闖季後賽，首輪外卡系列戰過關，若加上2003年、1997年兩次晉級的戰績，已連贏7個系列賽，接下來5戰3勝制分區系列賽的對手是國聯東區冠軍勇士隊。

(中時 )