美國總統大選進入最後階段！川普總統2日凌晨在推特發文寫道，他和夫人梅蘭妮亞新冠病毒檢測結果均呈陽性證實確診，會馬上展開隔離和治療。據最新消息指出，川普因出現發燒症狀，將前往醫院接受治療，而首晚出現呼吸困難狀況。

Trump adviser said there is reason for concern about Trump's health tonight. "This is serious," the source said. The source went on to describe Trump as very tired, very fatigued, and having some trouble breathing. WH officials continue to say Trump will be fine. — Jim Acosta (@Acosta) October 2, 2020

外媒報導，川普確診後，出現輕微的感冒症狀。白宮醫生透露，川普在確診24小時內就出現輕微症狀，有發燒狀況，目前川普仍然感到疲倦，同時他也接受試驗性的抗體混合治療。另外，美國有線電視新聞網記者在推特上引述一名川普幕僚表示，川普入院首晚非常疲憊、筋疲力盡，且呼吸有些困難。白宮官員仍表示川普很快就會好。

川普確診後，白宮已立即取消2日在關鍵搖擺州佛羅里達的造勢行程和華府籌款活動。在川普醫師與醫學專家建議下，川普將入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）總統病房，未來幾天也會繼續在醫院執行公務。

川普確診新冠肺炎的衝擊國際金融巿場，日經、歐股紛紛走跌，美股三大期指全面下跌，道瓊早盤跌逾400點，NASDAQ也大跌逾200點，國際油價重挫逾4％，跌破每桶40美元大關。

另外，據美國有線電視新聞網指出，白宮記者協會表示，白宮記者團3名成員也於川普確診的同日經檢測陽性，目前記者團成員也皆自我隔離中。

(中時新聞網)