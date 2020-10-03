星二代步入星途，

總會被貼上「靠爸」標籤，

大部分的星二代都想隱姓埋名，

跟逆境拚實力，

但演藝圈的生存法則，

不只有努力，還需要機運。

像徐新洋這樣，

直接被老爸徐乃麟帶著

一起主持節目、跑一輪通告，

短短半年一戰成名，

立馬手握3個主持棒。

「機運」如果就在咫尺間，

靠爸又怎樣？

「我平常很不愛拍照，還不是為了『他』，才出來賣老臉！」綜藝大哥徐乃麟面露微笑，瞥了一眼在旁邊扮鬼臉的兒子徐新洋。

縱橫娛樂圈近四十年，徐乃麟早已是呼風喚雨的「大老級」人物，誰見了都尊稱一聲「乃哥」，如今只有徐新洋敢在太歲頭上動土，拍照時對老爸扮鬼臉、跨腿、勾肩搭背樣樣來，甚至攝影師要求兩人做點互動，徐新洋毫無預警地就作勢要將老爸過肩摔。徐乃麟雖然一邊嘟囔著不愛拍照，卻總是笑笑地配合，完全不像平常給人「性急」、「大砲」的印象，散發滿溢的父愛。

徐乃麟與徐新洋先前聯手主持狼谷育樂台的博弈節目《星光歡樂城》，徐新洋玩起遊戲放得很開，沒在跟老爸客氣，常常不按牌理出牌，反而製造出不少節目哏。

對於兒子決定勇闖星途，徐乃麟以行動支持，不僅搭檔主持節目，鮮少當嘉賓的他，也到徐新洋的其他節目中露臉，或是一起跑宣傳通告。就連徐新洋的俄羅斯女友宋蕊安，徐乃麟也愛屋及烏地「關照」，和她搭擋開一季的新節目《叫我豪野郎》，還斥資百萬元幫她發片，「護航」做得相當徹底，「人家離鄉背井一個人在台灣很辛苦，就算不是我兒子的女友，不應該多照顧一下嗎？」

霸氣暖爸　徐乃麟

生日：1959年9月17日

演藝作品：《台灣紅不讓》、《小氣大財神》、《天才衝衝衝》

跨界新星　徐新洋

生日：1991年10月22日

演藝作品：《超級辯辯辯》、《誰是撲克王》、《星光歡樂城》

服裝提供

(徐新洋)

BOSS

卡其色襯衫／4,800元

螢光黃西裝外套／174,00元

卡其色長褲／7,900元

LACOSTE

ACE LIFT王炸球鞋／4,280元

(徐乃麟)

LACOSTE

鱷魚刺繡羊毛背心／價格店洽

白色西裝外套／價格店洽

白色長褲／價格店洽

BOSS

平底休閒鞋／7,400元

更多 CTWANT 報導

時周大紅人 靠爸徐乃麟又怎樣2／徐新洋 靠自己也很罩
飆上路／CMC Zinger Pick up 國產皮卡親民搶市

(中時新聞網)

#徐新洋 #徐乃麟 #老爸 #靠爸 #兒子