星二代步入星途，

總會被貼上「靠爸」標籤，

大部分的星二代都想隱姓埋名，

跟逆境拚實力，

但演藝圈的生存法則，

不只有努力，還需要機運。

像徐新洋這樣，

直接被老爸徐乃麟帶著

一起主持節目、跑一輪通告，

短短半年一戰成名，

立馬手握3個主持棒。

「機運」如果就在咫尺間，

靠爸又怎樣？

「我平常很不愛拍照，還不是為了『他』，才出來賣老臉！」綜藝大哥徐乃麟面露微笑，瞥了一眼在旁邊扮鬼臉的兒子徐新洋。

縱橫娛樂圈近四十年，徐乃麟早已是呼風喚雨的「大老級」人物，誰見了都尊稱一聲「乃哥」，如今只有徐新洋敢在太歲頭上動土，拍照時對老爸扮鬼臉、跨腿、勾肩搭背樣樣來，甚至攝影師要求兩人做點互動，徐新洋毫無預警地就作勢要將老爸過肩摔。徐乃麟雖然一邊嘟囔著不愛拍照，卻總是笑笑地配合，完全不像平常給人「性急」、「大砲」的印象，散發滿溢的父愛。

徐乃麟與徐新洋先前聯手主持狼谷育樂台的博弈節目《星光歡樂城》，徐新洋玩起遊戲放得很開，沒在跟老爸客氣，常常不按牌理出牌，反而製造出不少節目哏。

對於兒子決定勇闖星途，徐乃麟以行動支持，不僅搭檔主持節目，鮮少當嘉賓的他，也到徐新洋的其他節目中露臉，或是一起跑宣傳通告。就連徐新洋的俄羅斯女友宋蕊安，徐乃麟也愛屋及烏地「關照」，和她搭擋開一季的新節目《叫我豪野郎》，還斥資百萬元幫她發片，「護航」做得相當徹底，「人家離鄉背井一個人在台灣很辛苦，就算不是我兒子的女友，不應該多照顧一下嗎？」

霸氣暖爸 徐乃麟

生日：1959年9月17日

演藝作品：《台灣紅不讓》、《小氣大財神》、《天才衝衝衝》

跨界新星 徐新洋

生日：1991年10月22日

演藝作品：《超級辯辯辯》、《誰是撲克王》、《星光歡樂城》

服裝提供

(徐新洋)

BOSS

卡其色襯衫／4,800元

螢光黃西裝外套／174,00元

卡其色長褲／7,900元

LACOSTE

ACE LIFT王炸球鞋／4,280元

(徐乃麟)

LACOSTE

鱷魚刺繡羊毛背心／價格店洽

白色西裝外套／價格店洽

白色長褲／價格店洽

BOSS

平底休閒鞋／7,400元

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)