自小學畢業拿市長獎，中學又是田徑、跳高校隊的徐新洋，一路到加拿大頂尖學府英屬哥倫比亞大學畢業，從小就是會念書又能玩的風雲人物，小時候的夢想是當運動員，也曾想過要當導演拍電影，甚至考了證券營業員，想進軍財經界，「我算是有點小聰明，想學什麼都很快，要說人生志向可以有很多，但當藝人從來都不是我的選項。」
原本在北京電商公司上班的徐新洋，去年底因新冠疫情被徐乃麟召喚回台，看到東風衛視在找節目企劃就去應徵，原本負責找道具、寫腳本，卻因為外型帥氣，而被製作人拉去《超級辯辯辯》當助理主持。巧合的是，徐乃麟與東風衛視之間本就合作甚密，徐新洋突然從幕後被拉到幕前，外界不免好奇是否和老爸有關係？「哈！其實我也不知道，剛進東風衛視時，我沒有刻意讓人家知道我是徐乃麟的兒子，以為只有幾個人知道，某天才發現，可能只有我不知道原來大家都知道！」徐新洋笑著說。
對這段歷程，徐乃麟說，從來就沒有期望孩子念名校，當初只是想找一個學習制度比較好的環境，讓他們健康成長，「看他們念書那麼辛苦，我常叫他們不要念了，不如回來拍戲。」會有這樣的提議，徐乃麟並不是望子接缽，而是以「星探」的角度，看到了徐新洋的潛質，「他就是老天爺賞飯吃，身形好又長得帥，不正是符合演藝圈俊男美女的條件嗎？」只是沒想到徐新洋選擇走最困難的主持路線，做為進入演藝圈的起點。
「我常講，唱歌是一種天分，演戲也需要有點細胞，只有主持這件事，沒有人一生來就會，必須要涉獵夠廣，時時眼觀四面、耳聽八方，而且需要長年的經驗累積，才有辦法抓到主軸，掌控整個大局。」所以徐乃麟不急著幫徐新洋的表現打分數，反而不斷告誡他「慢慢來不要急」，尤其不要太在乎別人的看法，要問自己做這件事是不是真的開心。
「以前很怕他（徐新洋）得到憂鬱症，因為他太在乎別人的看法，但這半年來，我覺得他變得比較自在，我很開心看到他的變化。」徐乃麟欣慰地說。
霸氣暖爸 徐乃麟
生日：1959年9月17日
演藝作品：《台灣紅不讓》、《小氣大財神》、《天才衝衝衝》
跨界新星 徐新洋
生日：1991年10月22日
演藝作品：《超級辯辯辯》、《誰是撲克王》、《星光歡樂城》
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(中時新聞網)
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