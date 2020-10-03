小時候非常在乎他人看法的徐新洋，很不喜歡被別人知道爸爸是徐乃麟，「因為會有同學拿著爸爸這個月又賺了多少錢的剪報，要求我請吃飯。現在對這件事情比較能接受，也覺得沒什麼不好，就是從剪報變成傳訊息，但我還是覺得很無聊，就像常聽到別人要介紹某人時，還冠上什麼來歷，其實這個標籤一點也不重要，而且有點不尊重。我很在乎這種細節，也喜歡和朋友間自然的互動，我也有很多星二代朋友，當我要介紹給其他朋友認識時，我絕對不會說他是誰誰誰的兒子，就只會介紹他的名字。」

如今徐新洋也成了名人，「星二代」的稱呼更容易被標籤化，「原本以為沒有人知道我是誰，可以慢慢調整自己的步調，但現在大家都知道了，還一起主持節目，起初當然會有壓力，現在習慣了就更放鬆一點。」

徐新洋個性獨立，徐乃麟也從來不干涉孩子做的任何決定，只有一件事必須嚴守分際，「我在他這個年紀，都已經結婚養家了！他們現在沒有這些包袱，想做什麼就放手去做，唯獨違法犯紀的事不能做，藝人賺的就是公共財，個人言行舉止自然會被大眾檢視。我們都說『名利名利』，這兩個字是綁在一起的，我們做每件事本來就該謹言慎行。」

現在三個孩子各自擁有一片天，徐乃麟用半退休的心態看待事業，也抱持隨緣的態度，有節目就接，若非新冠肺炎疫情影響，一定會帶老婆出國走走，「我常笑說自己像是夾心餅乾，人生大半時間都在張羅著照顧父母、孩子，但看到自己有能力把他們照顧好，也是我人生最大的快樂。」

對於孩子們的未來，徐乃麟已經做好放手讓他們飛翔的準備，「為人父母，我敢說百分之百對得起這三個孩子和家庭，和他們之間也沒有代溝，可以像朋友般無所不談。現在很多年輕人和父母比較疏離，但天下父母心，父母對孩子永遠都有擔心，只是在收與放之間，就當做是一種修行。」

霸氣暖爸 徐乃麟

生日：1959年9月17日

演藝作品：《台灣紅不讓》、《小氣大財神》、《天才衝衝衝》

跨界新星 徐新洋

生日：1991年10月22日

演藝作品：《超級辯辯辯》、《誰是撲克王》、《星光歡樂城》

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(中時新聞網)