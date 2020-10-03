【1】我遠洋漁獲 輸美恐遭制裁

台灣去年好不容易才把歐盟的IUU（非法、未報告及未受規範）「黃牌」警告拿掉，但美國勞動部近日公布的「童工及強迫勞動製品清單」，把台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中，意謂日後台灣遠洋漁船的漁獲產品出口美國，將面對嚴格限制。綠色和平指出，「這是首度有台灣的產品列進強迫勞動的清單內」，此項制裁預計將造成遠洋漁業中難以計算的經濟損失，也影響台灣在國際間的人權聲譽。

【2】國民黨大樓風水路沖 石獅有眼無珠

國民黨推動「空間重設計」，中央黨部擬搬到智庫。中常委江碩平指出，搬家是好事，可以省錢，而且八德大樓風水不好，除了3樓黨主席辦公室面臨路沖，以致「歷任主席都失敗」，日前還發現大樓前一對石獅不知何時眼珠都被挖走，形成「有眼無珠」，看不到方向及未來，他請助理到八里打磨兩對眼珠，近期要幫石獅崁上。

【3】兩岸應務實 交流總比斷流好

「兩岸關係不只是很緊張，是緊張到一蹋糊塗！」台北市長柯文哲接受本報專訪，談及兩岸關係，擔憂之情溢於言表，直言台海情勢明明如此激烈，老百姓卻異常淡定，馬照跑、舞照跳，就像溫水煮青蛙一樣，讓他覺得實在很奇怪，甚至面對政治人物老講些鬼扯話，民眾居然都不會生氣，他想問「是哀莫大於心死嗎？」

【4】 房市大爆發 搶工搶料搶土地

台商資金回流，興擴建廠房，加上房巿熱度攀升，建商推案量大增，在全台引發搶工、搶料、搶土地風潮，甲山林總經理張境在指出，單就現在預售巿場分析，除去年的剛性需求外，今年置產族也陸續進場，以致去年同樣的時間賣出1戶，現幾乎可以賣出2戶。但他直言，建商現在買土地買得很辛苦，精華區土地幾乎一日三巿，早上說要賣1坪84萬元，下午就改成90萬元，房價難以避免會有攀升壓力。

【5】楊丞琳許瑋甯陪黃爸過中秋

黃鴻升（小鬼）上月16日驟逝，享年36歲，他生前人緣極佳，如今留給親友無限思念。適逢中秋節，小鬼的摯友「華岡5人幫」楊丞琳、許瑋甯等好友及李易、六月、竇智孔、柯有倫、海裕芬等，1日到北投陪黃爸爸過中秋，小鬼的妹妹黃婷婷很感動，更向小鬼喊話：「好棒，你也在對吧。」好友們直言：「我們都是一家人，早就跟鴻升約好的局！說到做到，月圓人團圓。」

(中時新聞網)