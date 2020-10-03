美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅1日皆確診，震驚全美。川普先前在推特上證實自己確診後，於2日在自拍影片上表示自己與第一夫人身體狀況良好，並即將前往醫院治療觀察數日，同時感謝每一位支持他的人。另外，對於有新聞指出他入院後呼吸困難，他也隨後在推特上澄清自己安好。

川普在赴醫院檢查前，自拍影片表示自己與第一夫人身體狀況良好，並即將前往醫院治療觀察數日，同時感謝每一位支持他的人。

川普在影片中表示：「感謝每一位巨大的支持，我即將前往華特里德國家軍事醫學中心治療觀察，現在狀況不錯，但仍要確認病況；第一夫人身體也很好，非常感謝，我將永遠不會忘記，謝謝！」

而美國有線電視新聞網記者在推特上引述一名川普幕僚表示，川普入院首晚非常疲憊、筋疲力盡，且「呼吸有些困難」；不過，川普在推特上表示：「我覺得我很好！謝謝大家，Love！」

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany），在醫療團隊建議下，川普將赴華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）觀察數日，並表示雖然川普有輕微病狀，但精神良好，仍會在醫院內的總統病房繼續工作。至於外界關切是否需要「權力移交」，白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，完全沒有這問題。

不過，CNN稍早引述不具名消息來源指出，川普原定下午要與年長者通電話談論疫情，但已經決定不出席，改由副總統彭斯（Mike Pence）替代。

川普已於當日晚間6點搭乘海軍陸戰隊一號，目前已抵達華特里德國家軍事醫學中心。

(中時新聞網)