交通部日前規畫建設基隆輕軌，而預計在完工後，將台鐵讓路不進基隆車站，因此引發大批基隆、台北及新北的市民抗議連連，對此，前總統馬英九於1日參加台北設市百年紀念特展時，除了向市民分享台灣交通的演進及台北市政百年來篳路藍縷的蛻變外，也特地提及當初基隆鐵路建設的過程及辛勞。

現場出席有前總統陳水扁、馬英九、台北市長柯文哲及前市長郝龍斌、吳伯雄、許水德等，而馬英九指出，在當初法軍攻打台灣時，首戰是基隆把他擋下來了，並且當初劉銘傳在台灣建設了整個亞洲第二條的鐵路及海底電纜，也間接透過鐵路開啟了台灣的發展。

他指出，當初劉銘傳除了在西門町設置第一盞電燈，並設計了許多的財務建設，改善了台灣整體的財政狀況，但卻仍不足建設當初新竹到基隆的鐵路，因此他邀請了德國及英國的洋行來出錢，蓋好的時候暫由他們經營，而後再交還給我們，這也是台灣近代化發展的重要一步，更也是最早的bot案例。

對此可以看出基隆鐵路當初在建設時，所耗費了巨大的時間、金錢等成本，但交通部日規畫建設基隆輕軌，並在完工後，將台鐵改不進基隆車站，並改由以輕軌為主要軌道工具，更引起地方民眾反彈，對此基隆市議員張淵翔、莊敬聖、鄭愷玲及韓世昱日前皆跳出替市民喊話重申絕不能廢除台鐵。

而馬英九日前也在走訪基隆市民族英雄墓、法國公墓時也直言指出，輕軌沒有專屬路權，台鐵在很多地方都不能被取代，並且鐵路對基隆來講非常重要，他認為，維持鐵路比較符合基隆人的期望，並表示，自己非常不贊成取消台鐵基隆站。

(中時 )