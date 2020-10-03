馬英九1日參加台北設市百年紀念特展時，除了向現場市民分享台灣交通的演進及台北市政百年來篳路藍縷的蛻變，也指出自己在市長任內，最重要的責任。（吳康瑋攝）

前總統馬英九為著名歷史研究的權威，幾乎每場活動他都會重提劉銘傳及沈葆楨等重要歷史人物，而他在1日參加台北設市百年紀念特展時，除了向現場市民分享台灣交通的演進及台北市政百年來篳路藍縷的蛻變，也指出，在當初法軍攻打台灣時，首戰是劉銘傳在基隆把他擋下來了，並且當初劉銘傳在台灣建設了整個亞洲第二條的鐵路及海底電纜，也間接透過鐵路開啟了台灣的發展。

馬英九指出，當初攻打台灣的法國人孤拔因連連失利，因此封鎖北台灣，轉攻打澎湖，但因為低估了台灣當時傳染病的厲害，在澎湖死於疫疾，而後劉銘傳有了約略6年的光陰可以建設台灣。

馬英九說，當初劉銘傳除了在西門町設置第一盞電燈，並設計了許多的財務建設，改善了台灣整體的財政狀況，但卻仍不足建設當初新竹到基隆的鐵路，因此他邀請了德國及英國的洋行來出錢，蓋好的時候暫由他們經營，而後再交還給我們，這也是台灣近代化發展的重要一步，更也是最早的bot案例。

他嘆道，劉銘傳當初打贏法國在歷史上有極為重要的意涵，如果劉銘傳沒有打贏法國，那當初法軍要進攻台北可說是易如反掌，他指出，自己過去常說，若台灣沒有沈葆楨，我們城市可能都還沒發展，若沒有劉銘傳我們可能都還在講法文。

馬英九強調，台灣產業近代化發展法方案，即使是日本人來的時候，都還沿用下去，甚至連後續來台的日本記者、作家松原研五郎都驚嘆「台北的建設不輸東京」，他指出，台北建城已有136年，但劉銘傳的建設到現在都還看得到，他認為自己當初台北市長的身分，最重要的就是要將台北的重要及先進彰顯出來讓大家知道，因此自己在任內於2004年更曾辦過建城120年的活動。

此外，馬英九也再次重申，自己當初的「義務」，就是要讓大家都感受到台灣的發展及深刻了解城市中「偉大的建設」。現場有前總統陳水扁、馬英九、台北市長柯文哲及前市長郝龍斌、吳伯雄、許水德等親自出席，馬的一番話也引起各嘉賓掌聲連連。

(中時 )