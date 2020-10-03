美國總統川普送醫治療

美國總統川普新冠肺炎確診，由於出現輕微發燒咳嗽症狀，已被送往里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）觀察治療。而在送醫前，白宮醫師使用了8公克再生元製藥（Regeneron Pharmaceuticals, Inc.）的實驗性新冠雞尾酒藥物治療。

據《每日郵報》（DailyMail）2日報導，再生元的抗體雞尾酒在初期實驗階段雖然充滿前景，但仍在高度實驗階段，至今只對毋須入院的病患進行測試過。但實驗初步數據顯示，和安慰劑相比，它能在一星期內將病毒量降低兩倍。而新冠病患接受這款藥物治療後，能把復原的時間縮短大約一半。

然而，要是川普的病況加重，或許還會接受已在重症病患上測試過，以提高存活率，並縮短復原時間的其他藥物。

由於川普已74歲，又有肥胖問題，而根據疾病管制與預防中心（CDC）的統計數字顯示，年齡介於65－74歲的患者與18－29歲的患者相較，入院的機率很可能達5倍，而死亡風險更高達90倍。由於他有健康風險，使用維持血壓和膽固醇不上升的藥物，對他抵抗新冠肺炎的能力或許也很重要。

川普身為美國總統，當然會獲得最有希望的治療。不過，目前美國食品藥物管理局（FDA）只在緊急狀況下，批准使用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），還有新冠病毒生還者的血漿治療。其中瑞德西韋能將死亡風險降低30%，用在重症病患身上療效最好。

另外還有一種廉價的類固醇，雖然能降低近50%的死亡風險，但可能會對輕症患者有害。

(中時新聞網)