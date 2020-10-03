中秋節連續假期還有兩天，今、明天氣穩定，各地早晚偏涼、白天晴時多雲，局部山區中午過後有短暫陣雨。下周一（5日）起東北風增強，北部、東部轉濕涼；中南部受影響程度低。西北太平洋未來環境有利熱帶擾動發展，應持續觀察。

今天清晨受到「輻射冷卻效應」影響，感覺偏涼，各地低溫約在20度左右。中央氣象局預報員劉沛滕指出，今、明兩天日夜溫差大，白天日出後迅速升溫，南部甚至有高溫資訊，早晚體感會格外強烈。

今各地氣溫：北部19至33度、中部22至35度、南部22至35度、東部19至34度。

下周一起天氣轉變，劉沛滕指出，快的話周日晚間就有變化，鋒面南下、東北風增強，迎風面北部、東部下雨轉涼，低溫將跌破20度，和中秋連假相比，秋意更明顯。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據各國最新模式模擬，下周西北太平洋將轉為有利熱帶擾動發展的環境，部分模式模擬甚至距離台灣很近；不過這些都是第7天之後的預估，不確定性大，要進一步觀察。

(中時新聞網)