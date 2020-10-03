桃園中壢萬人封街烤肉邁入第19個年頭，今年雖碰到疫情來找碴，改採實名制報名，仍不減民眾參與「聯烤」的熱情，共有1000組、約1萬人報名，場面壯觀。腎臟科名醫洪永祥表示，全台最危險國門的入口正是桃園，萬人封街烤肉就讓他想起武漢爆發新冠肺炎前的「萬家宴」；更直言：「大家真相信台灣社區已沒有新冠肺炎？這跟相信美國會出兵幫我們打仗一樣荒謬，但大家都相信。」

中壢萬人封街烤肉傳統已久，由於市區多為社區大樓，鄰里間互動較少，發起「中秋節聯歡烤肉活動」，成為中秋盛事。今年由新都心生活文化協會，結合中壢SOGO百貨商圈周邊的金華、新街、興南、水尾4里18處社區，一同賞月烤肉。1日凌晨起，區公所旁的六和路、九和五街、九和六街就已封閉，中午時分，居民紛紛將裝備搬到定點，天還未暗，街上便擠滿了人，肉香四溢。

洪永祥昨日（2）在臉書發文，痛批全世界新冠肺炎至今持續燒到爆，台灣人民卻活在平行宇宙，並指出「與世界接軌最近，最危險國門的入口不是桃園嗎？『萬人瘋街烤肉』好熟悉的名詞啊，這不是武漢爆發前的『萬家宴』？口罩呢？社交距離呢？」

不僅如此，洪永祥更直言：「大家真相信台灣社區已沒有新冠肺炎？這跟相信美國會出兵幫我們打仗一樣荒謬，但大家都相信。」並在文末特別標註「天佑兩週後的台灣」、「這比軍機繞台更讓人擔心百倍」。

(中時新聞網)