蔡英文政府採取「親美抗中」路線，令兩岸關係漸趨緊張。政治觀察者劉宗夏指出，這樣的戰略在過去一年取得相當的政治利益，但這一兩個月在食安、外交都出現許多嚴重問題，這些問題也已經逐漸發酵，引起民眾反思。

民進黨認為可以將美豬塑造成「抗中保台戰略」的必要措施，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到衛福部長陳時中，都稱開放美豬進口，可以換得美國更有力的支持，國際能見度將因而提升，企圖藉此說服民眾支持。據《TVBS》最新民調顯示，高達64％民眾反對開放含瘦肉精的美豬進口，連民進黨支持者也有半數反對。

據《中評社》報導，劉宗夏指出，許多民眾把美國當成盟友，盼美國能支持、幫助台灣，但蔡政府受到美國壓力強行通過美豬進口，傷害台灣人情感！劉宗夏提及，過去兩岸緊張時刻，民進黨成功塑造他們能維護主權跟台灣人尊嚴的印象，但這次無法繼續讓民進黨得利。因蔡政府手段太粗糙，不僅傷到其威信，也讓台灣民眾對美國的友善產生變化。

劉宗夏也提及，蔡政府一直以跟美國關係良好為傲，但近來卻有些得意過頭而出糗狀況！劉宗夏直言，台灣親美到美國一點都不珍惜，壓單邊的戰略錯誤似乎開始逐漸放大。近來外交發展對民進黨政府絕對是嚴重的內傷，台灣民眾會對政府的信任感下降，美國也把台灣丟包自己面對問題，「但這些問題很多是因美國而起的，台灣人真的應該好好思考，何苦來哉？」他認為，跟中美都保持良好關係，才是台灣該走的路。

(中時新聞網)