胸罩沒臭酸就繼續穿超NG！胸腔暨重症醫師黃軒表示，曾有患者因胸痛就醫，檢查才發現是因為長期穿著又緊又髒的內衣，造成皮膚的疾病。他也透露，胸罩上常見三種細菌容易誘發皮膚疾病，因此建議出現四大信號就該換內衣！

黃軒分享，一位25歲的上班族因胸部刺痛就醫，女子表示自己胸部的右邊痛，且右手舉起來時也痛，看起來也不像是裝的，但醫師聽診檢查完後卻百思不解原因，靈機一動便請女子檢查自己胸部是否有「紅腫、癢痛」的症狀，結果還真的有。

黃軒表示，他檢查女子的胸部後發現，她的右側乳房下緣有紅腫、小痘痘以及明顯的鋼線壓痕的接觸性皮膚炎，而她的右邊乳頭比左邊深，且奇癢無比。原來這都是因為長期穿著又緊、又髒的胸罩造成的皮膚疾病。

黃軒指出，女子自曝她為省錢而不常買胸罩，且也不怎麼清洗，想說都穿在裡面，應該不會有人發現，但胸部上的油脂、微生物會夾雜著「污垢」全沾附在胸罩上，若長時間沒清洗，污垢在乳房周邊積越久，恐引發皮膚疾病，

黃軒也說，胸罩上常見的細菌和微生物有三種，分別是金黃色葡萄球菌，在皮膚上很常見；棒狀桿菌也是胃的微生物，若躺著吃東西，碎屑掉在胸口，此菌恐會引起痤瘡；以及皮膚出汗時容易出現的酵母菌，此菌滋生恐造成汗斑、脂漏性皮膚炎。

黃軒引述美國皮膚科醫學會的說法，人的胸部每天至少會掉損3至4萬的皮膚死細胞，而每天穿的胸罩上面恐被人的油脂汙染。熱的環境、濕的汗水、油脂分泌三個東西加起來，就是皮膚上微生物的美食天堂。

黃軒提到，根據美國托雷多大學醫學中心微生物部的專家處檢查，胸罩上有四個高危險區域，分別是「左右罩杯的鋼圈周圍」以及靠近「左右腋窩的部位」。

黃軒也說，胸罩不是隔夜菜，1至2天沒洗也不會有臭酸味，但若有汙漬、甚至開始發黃，就要考慮更換，且若胸罩的形狀出現改變，像是罩杯移位、肩帶往下滑、胸部有深厚壓痕、背部有勒痕、罩杯空空的感覺，也都是更換的信號。

黃軒提醒，同一件內衣穿過2至3次就該清洗，若平常有運動習慣或是在夏季期間，比較容易大量流汗，那最好每次穿過就拿去洗，另外胸罩是消耗品，大概穿過一年左右就該換新的。

【本文獲黃軒醫師授權】

(中時新聞網)