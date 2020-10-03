2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」展期第2天，新北市市長侯友宜特地前來參觀主展館。侯與新竹市市長林智堅皆為當前台灣政治明星，皆被點名日後可望「更上一層樓」。林更在臉書發出一張「十指緊扣」牽著侯參觀孔廟的「世界最美的教科書展」的照片，表示自己與侯分享這幾年在新竹美感教育上的努力；網友驚訝表示此照片真是超越藍綠與黨派。

林智堅昨日（2）在臉書發表《漫步舊城 享受連假假期》一文，寫道：「今天一早 侯友宜市長來到新竹市，參訪台灣設計展。除了參訪主場館外，我也特別帶侯市長到孔廟的『世界最美的教科書展』，跟他分享我們這幾年在美感教育上的努力。」

林智堅並指出：「今天也是中秋連假第二天，昨天在烤肉的朋友們也都出門享受假日時光，我今天下午也帶吳思瑤委員跟張基義院長一起到護城河畔。走在水質工程完成的護城河，不再有異味，非常適合大家在午後時光，吹著微風來這邊散步。逛逛舊城區的市集，買杯飲料、吃些點心，就是最舒服的下午茶時光。時間再晚一些，還可以到幸福廣場欣賞美術館的『光動域』光雕秀，非常精彩。」也在文末提醒台灣設計展只剩九天，歡迎大家來新竹共襄盛舉。

值得注意的是，此篇文章特別用一張與侯友宜「十指緊扣」的照片作為首圖，照片中兩人大展笑顏、熱情洋溢，並一同大步邁向前方，相當難得。文章一出，迴響熱烈，獲得超過4200個讚；網友紛紛留言：「指緊扣耶」、「十指緊扣嗎？」「藍綠交融共創美好」、「做對民眾對的事，市長不分黨派」、「我最喜歡的侯市長與林市長」、「好棒的畫面」、「好驚人」、「太棒了！」

(中時新聞網)